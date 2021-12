Migraciones brindó detalles sobre la apertura del paso terrestre por Corrientes hacia Brasil. Tras la confirmación del embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, sobre el acceso a la República Federativa del Brasil, vía terrestre, por los dos pasos fronterizos en la provincia de Corrientes; el titular de la delegación local de Migraciones brindó detalles y requisitos para el cruce y reingreso a territorio nacional desde el vecino país. La habilitación para ingresar a suelo brasileño será desde este sábado 11 de diciembre.

La provincia de Corrientes, desde el lado brasileño, tiene sus dos pasos fronterizos habilitados para el cruce terrestre al vecino país de la República Federativa del Brasil. Lo confirmó este jueves por la mañana el embajador argentino, Daniel Scioli. “Se abrieron los pasos terrestres con los recaudos sanitarios. En el caso de Corrientes: Paso de los Libres y Santo Tomé”, explicó el diplomático, la habilitación se iniciará desde este sábado 11 de diciembre.

El delegado de la Dirección Nacional de Migraciones en la provincia de Corrientes, Ataliva Laprovita destacó la novedad y detalló los requisitos que se necesitan para cruzar a Brasil como también, qué se requiere para el reingreso a territorio nacional. “Las gestiones que hizo la autoridad argentina a través de la Cancillería y de la Embajada Argentina en Brasil, fue exitosa en cuanto a que argentinos pueden ingresar al vecino país por vía terrestre a través de los pasos Santo Tomé – Sao Borja y Paso de los Libres – Uruguayana”. Aclaró que “para ingresar a la Argentina desde la República Federativa del Brasil el paso habilitado es el de Paso de los Libres”.

Laprovita detalló que los requisitos sanitarios para entrar a Brasil son “el esquema completo de vacunación, segunda dosis aplicada con una antelación no menor a los 14 días. Presentación de un PCR negativo, con una antelación no menor a 72 horas antes del cruce o bien un resultado negativo de un antígeno con antelación no mayor a las 24 horas”.

Para reingresar a territorio nacional: “Esquema completo de vacunación, PCR negativo con una antelación que no supere las 72 horas y declaración jurada ante las autoridades migratorias argentinas. En el caso de extranjeros que ingresen a Argentina deben sumar el seguro Covid19”. Agregó que el paso fronterizo Alvear – Itaquí “está habilitado para el cruce de carga desde Argentina hacia Brasil”. Recordó que Argentina “desde el mes de octubre tiene habilitados los pasos terrestres hacia Brasil”.

EQUIPAMIENTO SANITARIO

El 20 de octubre el Ministerio de Salud de la Nación dispuso para el Centro de Frontera en Paso de los Libres, un Hospital Modular de 110 metros cuadrados y consta de dos consultorios, una sala de aislamiento, sala atención de emergencias, sala de espera, baños, cocina, área administrativa, habitación de descanso y acondicionadores de aire en todos los espacios.

Dispuso de una ambulancia de alta complejidad para atención y traslados sanitarios desde el Centro de Frontera.