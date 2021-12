El pedido desgarrador de una joven madre que perdió a su pequeño hijo por lo que sería la Picadura mortal de un alacrán. Una noticia que lastima, pero las autoridades sanitarias tratan de eludirla. Y una justicia que actúa lentamente al compás de las directivas del poder político. La prensa mide la información, según los centímetros de cada expediente de la pauta publicitaria que debe cobrar. Todo el periodismo, incluido el diario digital 1588, es responsable de silencios cómplices. El dolor y la muerte no tienen precio, ese ticket comercial que muchas veces se le pone a la realidad, evitando contarla. Es la hipocresía de ese servicio de informar solamente lo que conviene a la caja registradora del medio de comunicación. Hoy familiares del niño fallecido se manifestaron en frente al hospital Muniagurria de Goya de forma pacífica. Los resultados de la autopsia forense estarían a principios de enero de 2022. Tanto puede demorar una evaluación médica. En lo que es judiciable, el tiempo que pasa es la verdad que huye. Hay indicios de mala praxis.

Hay dudas sobre la capacidad de los médicos que atendieron al niño antes de ser derivado al Pediátrico de Corrientes. Un pequeño que por esas extrañas cosas del destino se llamaba Jesús. Su madre Lucía ahora busca misericordia, compasión por lo que sufre y exclama por ayuda. Ella espero por una multitud.

“El reclamo es que no actuaron como debieron en el centro de salud. No le atendieron en el debido tiempo a mi hijo, fue tarde cuando actuaron. Ellos me sacaron a mi hijo, me lo mataron”, expresó a un medio de prensa escrito, uno de los pocos que se preocupó y reflejo el deceso del chico.