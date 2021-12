En Resistencia, una mujer denunció por abuso sexual a un médico del Hospital Perrando. Se trataría de un profesional de 42 años que se desempeña como gastroenterólogo. La grave denuncia fue radicada en las últimas horas contra un profesional del Perrando. La denunciante de 33 años oriunda de Fontana, relató que el martes acudió al centro de salud de la ciudad de Resistencia y fue atendida por un gastroenterólogo de 42 años para un turno de control con un análisis de sangre y una ecografía.

Cerca de las 12:30 de ese día, el profesional atendió a la mujer en su consultorio. Tras ingresar, la hizo recostarse en la camilla para realizarle controles. Sin su consentimiento, le habría levantado la remera y bajado la calza. Acto seguido, el hombre le habría preguntado si era la primera vez que ella acudía ese lugar a lo que respondió que sí. “Me parecía, porque yo nunca me olvido de las chicas lindas”, le habría dicho. El médico le habría tocado sus partes íntimas, además de hacerle un pedido: “Para la próxima conseguime alguna amiga que tenga el cabello largo; o vos, porque el cabello largo me hace imaginarme cosas que, si no lo hago ahora, no sé cuándo lo haré. Vos tenés el pelo largo, te pongo en cuadro y tu pelo luce de otra manera”, denunció la víctima.

“Te doy una orden urgente, para vernos pronto, total esto es secreto y queda acá. Qué linda que sos. Cuando tengas los resultados te voy a atender sin turno”, le dijo al final.

La mujer radicó la denuncia por abuso sexual simple.

Sitio Data Chaco