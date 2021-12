Le ganó 3-2 a River Plate. El Millonario jugó un gran primer tiempo, pero hizo figura al arquero Unsain y sacó una diferencia exigua. El Halcón los dio vuelta en la segunda etapa. El campeón River Plate sufrió un inesperado traspié ante Defensa y Justicia, en un Monumental repleto que celebró el título en la Liga Profesional: cayó por 3-2. Walter Bou, Miguel Merentiel y Franco Paredes anotaron para los conducidos por Sebastián Beccacece, terceros en la tabla de posiciones. Enzo Fernández y Braian Romero firmaron los tantos del dueño de casa, que sufrió la caída de un invicto de 18 partidos.

La Banda saltó al campo con la intención de honrar la corona ganada y la misma ambición que mostró antes de la consagración: asfixió a su adversario y atacó con los laterales en campo contrario, dinámica y movilidad. A los 3 minutos, ya había avisado con un cabezazo desviado de Robert Rojas. Enhebró un par de jugadas más en las que incluso tuvo superioridad numérica, pero resolvió mal. Lo favoreció, claro, el juego generoso de su adversario que, aun siendo presionado, siguió intentando.

A los 9 minutos River rompió la paridad. Palavecino cedió para Casco, quien envió un centro preciso al corazón del área, donde no surgieron ni Álvarez ni Romero: en posición de 9, Enzo Fernández cabeceó de pique al césped para rubricar el 1-0.

Con la ventaja, el Halcón apuntó a salir un poco más, ejerciendo pressing en la salida millonaria, pero también ofreció espacios. Con Palavecino como eje, el anfitrión siguió generando. Un remate de la Araña Álvarez, otro del citado ex Platense, una arremetida de Romero que anticipó Unsain, y una doble tapada del guardameta ante el propio delantero con pasado en Varela encarnaron el racimo de chances para el dueño de casa.

Lo mejor de la visita se dio a los 28′, cuando Merentiel se combinó con Pizzini y el ex Independiente, cara a cara con Armani, sucumbió ante la presencia del portero integrante de la selección argentina.

El gran primer tiempo de River cerró con una oportunidad clarísima. A los 40, Romero quedó mano a mano para Unsain y, en lugar de definir, buscó asistir a Enzo Fernández, para que resolviera con el arco vacío. Insólitamente se le fue largo. Casi inmediatamente, Rojas tuvo que oficiar de bombero y rechazar casi en la línea. La moraleja: no debería haber dilapidado tanto para refrendar su merecimiento.

El Millonario lamentó las acciones desperdiciadas. Le sumó una a los 7′ del complemento, cuando Casco habilitó a Romero, quien remató cruzado y desviado. A los 17, Rotondi encontró a un solitario Bou para que marcara el 1-1 (lo gritó con fiereza, por su pasado en Boca, club al que debe regresar).

Volvieron a sufrir los dirigidos por Gallardo. A los 27, la corrida de Pizzini mientras se abrían alrededor suyo derivó en el toque a Merentiel, para que diera el golpe sorpresa: 2-1. Si bien los de Varela se habían acomodado mejor en el partido, el resultado no se condecía con el desarrollo, sobre todo con la exhibición de la Banda en el primer tiempo. La reacción del local fue inmediata: a los 28, Romero capturó un centro-pase y resolvió junto un palo para sellar el 2-2. Pero en el epílogo, con cinco minutos por jugarse, continuó el show de la “ley del ex”. Franco Paredes, lateral surgido en Núñez, apareció como wing derecho y definió cruzado para sellar el score final.

El Halcón ratificó su clasificación a la próxima Copa Sudamericana. El título de River no quedó empañado; de hecho, hubo sucesión de ovaciones a Gallardo y Ponzio con la derrota consumada. Tal vez, pensando en el futuro inmediato (la final contra Colón del 18/12), deberá afinar la puntería, dado que hizo figura a Ezequiel Unsain, pero aun así sumó el tercer tropiezo en el certamen.