Presencia de la variante Delta en Ituzaingó. “Todos los casos son leves”. El director del Hospital “Dr. Ricardo Billinghurst”, Dr. Carlos Burgos, brindó un parte de la situación que se encuentran los cuatro casos confirmados de la variante Delta en Ituzaingó y aseguró que “los pacientes se encuentran en buen estado de salud, no presentando síntomas graves”. Luego que se confirmaran cuatro casos positivos de la variante Delta en Ituzaingó, el doctor Burgos detalló el estado de salud de las personas contagiadas. “Estamos asistiendo a las familias, son personas en buen estado de salud; es más una de ellas en el día de hoy estará siendo dada de alta, así como sus contactos estrechos”, indicó. En cuanto a dónde se habrían contagiado, el médico relató que “tres de estos casos tienen origen en la provincia de Misiones y el otro caso con un paciente de Buenos Aires”.

Aclaró que los pacientes estaban vacunados con las dos dosis y que no habían contraído coronavirus previamente. “Tienen síntomas leves, por ahora están cursando la enfermedad con buenos síntomas y están bien de salud, no tuvieron complicaciones ni saturación baja”, agregó.

Radio Sudamericana