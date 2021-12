Por el recrudecimiento de la pandemia en Corrientes, el gobierno provincial no descarta tomar medidas ante el aumento de casos de Covid19. Tras haber encabezado la entrega de una flota de 50 vehículos para la DPEC, el gobernador dijo que no descartan tomar medidas para los lugares cerrados ante el aumento de casos de coronavirus.

Gustavo Valdés habló sobre la suba de casos positivos de Covid19 que se está dando en el país y también en Corrientes. Recordó que “el Coronavirus no se fue” e insistió que “el camino es vacunarse, salir a buscar el refuerzo que ya está disponible, concientizar y, por supuesto, tener todos los cuidados, fundamentalmente en lugares cerrados donde, seguramente, vamos a tomar alguna medida”. Dirigiéndose directamente a “la gente que no se vacunó, que sepa que nadie está exento de contraer la enfermedad. Tenemos un alto porcentaje de vacunación, pero debemos tratar de estar muy atentos en cumplir ese cronograma”. Agregó que “acá uno de los mayores peligros que hay es el descuido y la ignorancia, y son los que contribuyen básicamente a que los casos comiencen a subir”.