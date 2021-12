Alerta máxima por un viaje de egresados de la primaria del Colegio San José a Carlos Paz. Regresaron el 24 a la 01:00 de diciembre con una nena y tres mamas enfermas de Covid-19. Ya hay 8 contagiados de los 56 pasajeros que venían en el ómnibus. Aunque el contingente era de dos micros con más de 100 personas. De los familiares que no viajaron ya hay 3 positivos confirmados. Córdoba es la provincia con más casos por la variante Ómicron en la Argentina. Algo que se conoce desde hace varias semanas. Estos chicos viajaron a la actual cueva del lobo del coronavirus en el país. Hasta el momento no hay información oficial si las autoridades sanitarias realizaron la ruta de los contactos estrechos de los alumnos, y a su vez de cada integrante de sus familias. la excursión estaba programada y no quisieron suspenderla. Hay mucha preocupación y bronca. Los coordinadores de ese viaje volvieron a salir un día después, el 25 de diciembre a las 20:00 con un contingente del Colegio Yapeyú y no cumplieron con el aislamiento preventivo. La empresa sería Land Travel. Este lunes en la Argentina se contabilizaron más de 20.000 casos. La provincia de Buenos Aires con 6199, y Córdoba con 5583.