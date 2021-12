Con el insólito gol del arquero suplente, Victoria de Curuzú Cuatiá logró un agónico triunfo ante Mitre de Posadas y jugará contra Guaraní Antonio Franco de Misiones, en la segunda ronda eliminatoria de la Región Litoral Norte del Torneo Federal Regional Amateur de fútbol.

Todo sucedió el miércoles por la noche, cuando el equipo curuzucuateño perdió frente a los posadeños 2 a 1, pero clasificó por diferencia de goles. La agónica conversión llegó a los 48 minutos del segundo tiempo y lo hizo su arquero suplente Juan Blanco. Dejó la eliminatoria 3 a 2 favorable a Victoria que había ganado la ida 2 a 0 en Posadas. Salió a jugar la revancha muy tranquilo, por la diferencia lograda d visitante. Durante el primer tiempo fue el dominador pero no logró desnivelar en el marcador. Sin embargo Mitre en el complemento salió con todo, presionó bien arriba y en los primeros instantes pasó a ganar 2 a 0 gracias a los goles de Mauro Gómez a los 4 y 6 minutos.

El partido ganó en emotividad. Cerca del final, el entrenador Claudio Penizzotto realizó dos cambios en Victoria. En uno de ellos dispuso el ingreso de Juan Blanco, el arquero suplente, pero mantuvo en el campo de juego al titular De Los Reyes.

En tiempo de descuento, a los 48 minutos, el local tuvo un tiro libre a su favor cerca del área posadeña. El centro no pudo ser contenido por Forza, el arquero de Mitre, y Blanco, de cabeza, logró el gol que determinó la clasificación de los correntinos.

Blanco entró con un número con el que no figuraba en la planilla y con una indumentaria diferente al resto de los jugadores de campo. El árbitro Van Lierde habilitó la sustitución lo que generó el reclamo del equipo misionero que también hicieron sentir sus quejas por dos jugadas de Ulises Silveira y Bruno Schmidt que terminaron en goles y que fueron anuladas.