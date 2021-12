Desde Tucumán Alberto Fernández ratificó que “todos los días pienso si la capital no tendría que estar en otro lugar que no fuera Buenos Aires”. El mandatario habló sobre la Argentina federal y la posibilidad de mudar la capital del país hacia el norte para promover su desarrollo. “Todos los días pienso si la ciudad capital no tendría que estar en otro lugar distinto que no fuera Buenos Aires. No será hora de ponernos a plantear como sociedad cómo hacerlo. ¿No será hora de pensar que la Secretaría de Minería tendría que estar en alguna provincia minera y que la Secretaría de Pesca tendría que estar en algún puerto pesquero de la Patagonia?”, reflexionó Alberto Fernández este martes desde Monteros (Tucumán), donde encabezó una reunión de gabinete federal junto a sus ministros.

“Tenemos que darnos cuenta que tenemos una enorme posibilidad de hacer las cosas de otro modo. La pandemia tiene que ser un instante de reflexión. Volver a construir la injusticia no tiene sentido. Tenemos que construir otro mundo y otra Argentina. Y para construir esa Argentina nadie sobra. Todos hacemos falta. Los que nos votan y los que no nos votan”, señaló. “La misma cordillera que ha convertido a Chile en el primer exportador de cobre de este lado no la explotamos. Piensen cuánto estamos perdiendo allí”, agregó.

“No es posible que un chico que vive en el Norte piense que puede encontrar mejor suerte en los suburbios de la ciudad de Córdoba, Rosario, o Buenos Aires. La historia cuenta que cuando piensan eso y terminan emigrando de sus ciudades lo que encuentran allí es marginalidad y dificultades. Y lo que nosotros necesitamos es poner en valor al Norte argentino, un montón de riqueza no explotada”, aseguró Fernández. “Vi muchos carteles de gente pidiendo trabajo. Yo los veo, no me hago el distraído. Sé que el crecimiento existe, pero no llega a todos. No tiene sentido que algunos crezcan y otros sigan postergados. Para nosotros el federalismo no es un discurso”, agregó el presidente. “No quiero ser la Argentina que recibí. Quiero otra Argentina. Me quedo con la Argentina que en la pandemia se mostró solidaria. Somos un pueblo maravilloso, aunque quieran hacernos creer otra cosa. Siembran odio entre nosotros. Pero la esperanza también crece si la sembramos. Y si sembramos el amor crece más rápido que el odio y la esperanza”, remarcó.

Defendió la idea que ya había deslizado en otro momento: trasladar la capital del país hacia el norte.

En 1986, durante el Gobierno de Alfonsín, el Proyecto Patagonia impulsado por el radical, planteaba algo similar, pero tomaba al sur como referencia. La capital del país serían Viedma y Carmen de Patagones. “Para nosotros el federalismo no es un discurso, es el plan nacional de obras más grande de la historia, es el apoyo del ministerio de Producción a todas las cadenas de valor de todas las industrias, de todas las pymes de la región”, agregó Eduardo Wado de Pedro, ministro del Interior, que realzó a Tucumán como el “centro logístico del norte argentino”.

Alberto Fernández también habló de lo que significa federalismo para el gobierno. “Es pensar la Argentina entera, salir de la planilla de Excel que cuánto exportamos, sin advertir que algunas provincias exportan mucho y producen mucho y otras poco. Es empezar a ver caso por caso cómo vamos a impulsar el desarrollo, que es conseguir empresarios que inviertan a riesgo, eso es el capitalismo. Que para producir generen empleo, que ojalá les vaya muy bien”, concluyó Fernández.