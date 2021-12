Ejemplo de vida. El alumno correntino más longevo del país terminó el secundario a los 94 años. Ignacio Cervin, culminó sus estudios en el Colegio de Carolina. “Antes pensaba que la escuela daba lo mismo, pero después me di cuenta que era muy importante“, sostuvo ante la prensa. Se lo admira por haber ido a clase todos los días, haga frío o llueva. Nació el 31 de julio de 1926 y hacía 80 años que no pisaba una escuela. “Este tema de estudiar me gusta y creo que acá no habrá de quedar mi educación seguramente seguiré algo más“, aseveró Don Ignacio.