En un emotivo acto la familia y amigos del profesor Raúl Coco Stegelmann arrojaron sus cenizas en el club de sus amores. El martes 30 de noviembre, en homenaje de lo que hubiera sido su cumpleaños número 80, los familiares y amigos del querido profesor Coco Stegelmann realizaron un emotivo acto en el Club de Regatas Corrientes. Sus hijos, nietos, bisnietos, su pareja, la profesora Norma Hinemburg, sobrinos, muchos colegas y amigos se acercaron a la institución del Parque Mitre para brindarle un homenaje al emblemático docente deportivo, homenaje donde unieron a “Coco” con el club de sus amores, que era uno de sus deseos.

Luego de una ceremonia en el hall central de la institución regatense, los presentes descendieron a la playa y esparcieron las cenizas del ex entrenador de básquetbol del club en el Río Paraná. Marcela Stegelmann, una de las hijas, comentó acerca de la pasión y la unión que sentía “Coco” por su club: “Él siempre me decía que: si a mí me llega a pasar algo por favor yo quiero que mis restos se esparzan por el Club de Regatas”.

“Cuando él era chico con sus padres y sus hermanos iban al club, que era lo único que hacían prácticamente. Siempre me decía que vivió toda su vida en el Regatas y que amaba el club como a nadie”, agregó.

Raúl Stegelmann fue, es y seguirá siendo un emblema del básquet y del deporte del Club de Regatas Corrientes. Fue jugador de básquet del club, luego se desempeñó por mucho tiempo como entrenador, consiguiendo una gran cantidad de títulos y siendo un referente. También enseñó natación y vóley en la institución, y siempre estuvo ligado al deporte.