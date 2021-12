El Presidente del Directorio de la Muralla China, Yi Zhuang, informó en el día de la fecha, que el jueves 30 de diciembre sería el último día de funcionamiento del Frigorífico ubicado en Riachuelo.

La decisión fue tomada debido a que el frigorífico no puede seguir solventando pérdidas económicas que produce la industria al no contar con la habilitación para exportar cuero y cortes de carne a Paraguay, contenedores de menudencias a Hong Kong y principalmente carne a China, cuyos compradores están a la espera de poder realizar transacciones comerciales.

Se vienen realizando los trámites desde hace dos años para contar con las habilitaciones nacionales sin embargo hasta el momento no obtuvieron una respuesta.

Con este cierre quedarían sin su fuente de trabajo alrededor de 60 empleados permanentes, 40 de tareas eventuales, perdiéndose una gran oportunidad de incrementar la mano laboral al exportar.