Chaco For Ever venció 1-0 a Gimnsia y Tiro, y regresó a la Primera Nacional tras 23 años. Emanuel Díaz, de penal, a los 28 del primer tiempo, fue el autor del gol que quedará en la historia del conjunto de Daniel Cravero. Una multitud alentó sin cesar en Santiago del Estero, donde se jugó el partido, aunque el estadio de Mitre parecía «El Gigante de la Avenida».

El conjunto chaqueño fue mucho más en la final que Gimnasia, donde antes del penal que le terminó dando la victoria ya había contado con chances de abrir el marcador. A los 27, el árbitro del partido sancionó penal. A los 28 Emanuel Díaz tomó el balón y le pegó fuerte y arriba, inatajable, para desatar el delirio del conjunto «albinegro». Pero no se quedó ahí, ya que siguió buscando y conto con dos remates en los palos que podría haberle dado más tranquilidad al «Negro».

En el segundo tiempo, los salteños fueron en busca de la igualdad, pero chocaron siempre con una férrea defensa chaqueña, con Yair Marín como estandarte, y prácticamente no inquietaron al gran Gastón Canuto. Incluso, de contra el equipo de Cravero contó con chances para ampliar el marcador, pero los nervios le jugaron una mala pasada a los atacantes que no pudieron dar el golpe de gracia.

For Ever aguantó la última embestida salteña, jugó el partido como se deben afrontar las finales, y lograron la merecida victoria que, por consiguiente, lo dejó una vez más en la segunda categoría del fútbol nacional; un lugar del que nunca debió bajar.