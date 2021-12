El salto del número de positivos fue de 75,78%. Los enfermos graves habían aumentado un 31% hasta la semana última, pero sólo estaba ocupado un 5,75% del sistema.

En el país ya se está registrando la semana 10 de incremento sin pausa de los casos de COVID-19. El aumento es de un 275% comparando promedios semanales de los casos diarios reportados desde la primera semana de octubre. Mientras tanto los datos oficiales indicaban que habían completado su esquema de vacunación con dos dosis 31.812.248 de personas.

En cuanto al aumento de casos en las últimas dos semanas la cifra alcanza el 75,78%, según los datos oficiales que brinda el Ministerio de Salud de la Nación. De esta forma, esos guarismos indican que en la semana del 6 de diciembre al 12 de ese mes inclusive, se registraron 17.779 casos positivos. Mientras que desde el día 7 hasta ayer 19, último dato dado a conocer, los nuevos infectados fueron 31.252. Es decir que de una semana a la siguiente se produjo un incremento de 13.473 casos.

El Ministerio de Salud de la Nación informó este domingo 19 de diciembre que, en las últimas 24 horas, se registraron 3.254 nuevos contagios de coronavirus: más del doble que el domingo pasado, cuando se reportaron 1.570. Con estos datos, el país acumula un total de 5.389.707 casos positivos desde el comienzo de la pandemia, mientras que hubo cuatro muertes por lo que los fallecimientos fueron 116.903 desde el inicio de la pandemia.

Por otra parte, según los últimos datos fueron realizados 29.995 testeos en 24 horas, con un índice de positividad del 10,84%. En este sentido la OMS sostiene que el registro óptimo es de 10% de positividad diaria y en los últimos dos días, Argentina reflejó una tendencia a la suba.

Desde el inicio del brote, se llevaron a cabo 27.035.741 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. A la fecha, se registran 39.035 casos positivos activos en todo el país y 5.233.769 recuperados. De total de muertes reportadas ayer, 2 son hombres (uno residente de la provincia de Corrientes y otro residente de la provincia de Misiones) y 2 mujeres (ambas residentes de la provincia de Buenos Aires).

Según los datos oficiales, desde el inicio de la crisis sanitaria 20.285.376 testeos de los cuales 4.917.916 dieron positivo. “Hoy (por ayer se realizaron) 26.530, 11,9 % la positividad. Cuando teníamos 10% de positividad (el 10 de mayo) había 250-300 casos por día”, indicó el físico de UBA-CONICET Jorge Aliaga, que habitualmente difunde datos oficiales vinculados con la pandemia.

Respecto de la gravedad de los casos, tras varias semanas de aumento sostenido de casos de COVID-19 en la Argentina, en el último tiempo llama la atención de los especialistas la variación porcentual de ingresos de pacientes con coronavirus en las unidades de terapia intensiva (UTI) en todos los hospitales del país.

En los últimos 30 días, los ingresos a las terapias COVID en el país se incrementaron en un 31%, y si bien el número absoluto (la cantidad de internados) dista mucho del que se registraba en el pico de la primera ola de la pandemia, el ritmo del crecimiento es muy similar.

Para que los datos sean comparables, el período de tiempo analizado tiene que ser el mismo, es por eso que desde la Unidad de Datos de Infobae, se tomó un intervalo de 30 días (del 15 de noviembre al 15 de diciembre) y se lo cotejó con la misma cantidad de días durante el pico de la primera y la segunda ola de la pandemia en Argentina. Así, entre el 1 de octubre y el 1 de noviembre de 2020, la variación de internados en UTI se había incrementado un 34,75%. Mientras que durante el pico de la segunda ola (del 14 de mayo al 14 de junio de 2021) el ritmo de crecimiento de internados en UTI era mucho mayor: 46,03%.

En números absolutos, la diferencia es notoria: durante el pico de la primera ola, la cantidad de pacientes COVID en las UTI de todo el país osciló entre los 3.700 y 5.000; durante la segunda ola rondó entre los 5.400 y 7.900. En el pico de la segunda ola, los pacientes con coronavirus llegaron a ocupar el 61,87% de las camas disponibles, y en algunas jurisdicciones la ocupación total (por COVID-19 y otras patologías) superó el 85%. Esas cifras impactaron en la visible tensión del sistema sanitario a mediados de junio pasado.

Sin embargo, en la actualidad, pese a un ritmo de crecimiento similar, los internados en UTI son 742 en todo el país, lo que representa el 5,75% de la capacidad del sistema sanitario para pacientes graves.

Respecto de la vacunación hasta ahora, el 69% de la población tiene el esquema completo de vacunación, y hasta el momento, como se mencionó, las internaciones por la infección y las muertes no crecieron en la misma proporción que los casos que se producen principalmente en las personas que no están inmunizadas. Pero la pandemia en el país está entrando en una tercera ola con la circulación comunitaria de Delta y ahora se suma la aparición de casos en San Luis, Córdoba, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires (en estudio) con la preocupante variante Ómicron.

Hasta hoy, según el Ministerio de Salud de la Nación habían completado su esquema de vacunación 31.812.248 personas, mientras otras 37.621.512 contaban con una sola dosis, 2.183.152 personas recibieron dosis adicionales (para complementar el esquema primario y ampliar la protección) y 1.784.425 dosis de refuerzo (quienes están cursando una enfermedad y tienen su sistema inmunológico comprometido).

En la Argentina ya circula la variante Ómicron, aún más contagiosa que su antecesora Delta. El primer caso confirmado a través de un estudio del Instituto ANLIS/Malbrán, que depende del Ministerio de Salud de la Nación, fue el de un hombre de 38 años que había estado en Sudáfrica y regresó a San Luis. Estaba con el esquema completo de vacunación y había tenido COVID-19 en marzo pasado. Sin embargo, se contagió: se confirmó el 5 de diciembre pasado. El hombre no tuvo síntomas y se mantuvo aislado. Al contar con la vacunación, su caso fue leve.

El domingo 12 de diciembre, se confirmaron 4 casos de COVID-19 por la variante Ómicron del coronavirus en las localidades de Colonia Caroya y Jesús María, provincia de Córdoba. El caso índice fue una persona que había estado en Emiratos Árabes y volvió con la variante. También en Córdoba ya se detectaron 110 casos positivos relacionados con fiestas de egresados de cuatro colegios y se aislaron a 800 personas que participaron de las celebraciones. Se consideran que esos casos podrían ser compatibles con Ómicron.

Se confirmó el 15 de diciembre otro caso de una mujer con la variante Ómicron que había vuelto desde los Estados Unidos a la provincia de Santa Fe, según informó el Ministerio de Salud provincial. Allí, hay 22 personas en aislamiento como contactos estrechos. En la ciudad de Buenos Aires también se estudian casos que serían compatibles con Ómicron.

“La variante Ómicron nos preocupa por su velocidad de transmisión y por su capacidad de escape a la capacidad neutralizante de sueros inmunes- que es uno de los mecanismos de nuestro sistema inmunológico frente al virus pero no el único-. Esto puede aumentar la posibilidad de más reinfecciones”, dijo a Infobae la doctora Daniela Hozbor, del Instituto de Biotecnología y Biología Molecular, que depende del CONICET y la Universidad Nacional de La Plata.

“Argentina ya ha comenzado a transitar una nueva ola en la que co-circula la nueva variante de preocupación Ómicron junto con Delta -remarcó la doctora Hozbor. Es claro que la pandemia sigue y que es necesario que la población se vacune y complete los esquemas de vacunación. En el país hay dosis disponibles para completar esos esquemas y para los refuerzos. Mientras las vacunas llegan a nuestros brazos, tenemos que seguir con todas las medidas de prevención, incluyendo la vigilancia en las fronteras para contener la entrada y propagación del virus”.

Mientras se detectan los casos de personas con la variante Ómicron en diferentes ciudades, hoy hay 4 jurisdicciones que tienen riesgo epidemiológico alto. En la mitad de octubre, no había ninguna en esa situación. El 1° de diciembre solo una provincia estaba en esa situación: Tucumán. Ahora, se sumaron Ciudad de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén.

Tucumán reportó 345 casos confirmados por cada 100.000 habitantes durante los últimos 14 días. La ciudad de Buenos Aires registró 225 casos por cada 100.000 habitantes. Esto significa que en la capital del país la incidencia de casos de COVID-19 subió un 80% durante las últimas dos semanas.