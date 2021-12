Lo estarían protegiendo sus tíos. Al adolescente que noqueó al playero: lo están buscando en Corrientes. “Estoy cansada, estoy harta de esta rata que no aparece”, dijo una de las hijas de Arturo López, la víctima de la agresión, en la puerta de la clínica de Flores donde está internado su padre; el acusado se quedó sin abogado, porque el que tenía renunció.

Cuando los vecinos y clientes del estacionamiento de Moreno al 800 afirmaban que la familia del menor acusado de agredir al playero Arturo López era violenta y “pesada”, tenían razón. La madre del imputado tiene el mismo apellido que el jefe de una banda que se dedicaba a realizar estafas con la modalidad “cuento del tío”, que operaba en Rosario, Corrientes, Mar del Plata y la ciudad de Buenos Aires.

“Estoy cansada, estoy harta de esta rata de mierda que no aparece. Hijo de puta, te odio, nos arruinaste la vida. Y ahora están especulando con qué si mi papá se mejora o no mejora, y para nosotras es una tortura seguir así”, expresó Florencia, una de las hijas de Arturo, en la puerta de la clínica del barrio porteño de Flores en la que su padre está internado en terapia intensiva. La joven no lo sabía, pero según fuentes policiales, familiares del menor prófugo merodeaban por la clínica para tratar de averiguar sobre la evolución del estado de salud del playero, circunstancia que, según la percepción de la madre del acusado, podría modificar su situación procesal. Se trata de una actitud coincidente con la conducta expuesta por la mujer el día de la agresión. Dado que Arturo no reaccionaba después de caer al piso fulminado por la trompada que le dio su hijo, se lo llevó de la playa de estacionamiento.

ANTECEDENTES EN CORRIENTES

También lo buscan en Corrientes, donde viven algunos de sus familiares. Otros integrantes del mismo clan, con doble apellido, fueron detenidos hace un año en Mar del Plata, acusados de cometer secuestros virtuales y asaltos. El adolescente, identificado como M., aún no pudo ser detenido, a pesar que la Policía de la Ciudad ya hizo cuatro allanamientos. Sus tíos lo protegen. La familia del adolescente prófugo tiene vasos comunicantes con clanes de Corrientes, Rosario y Santa Cruz dedicados a cometer secuestros virtuales y a “doblar” autos. Todos los operativos dieron resultado negativo.

A partir de una serie de datos recibidos las últimas horas por la policía se determinó que los tíos del menor se habrían encargado de darle refugio al acusado por pedido expreso de la madre. La mujer se negó a que el acusado se presentara ante la Justicia y les pidió a sus hermanos que lo protejan. En esto son “especialistas”. Se mueven con la estructura de un clan. Operan como una comunidad cerrada y cuentan con la estructura económica como para mantener en la clandestinidad a un prófugo durante años. El abuelo materno del menor acusado de golpear al playero tiene el mismo apellido que el cómplice del dueño de una agencia de autos usados situada en la avenida Juan B. Justo que fue detenido en 2016 por haberle dado refugio a Ramón Monchi Machuca, hijo de crianza de Máximo Cantero, alias “El Viejo”, fundador de la banda de Los Monos. Uno de los integrantes del clan usaba una pensión situada en avenida Boyacá y Juan B. Justo como domicilio fiscal.

Cuando alguno de ellos tiene problemas con la Justicia se activa el mecanismo de protección y en los distintos clanes colaboran para dar refugio al prófugo. Lo hicieron en el caso del niño atropellado en Directorio y Nazca, por ejemplo. Por ese homicidio culposo fue condenado Ricardo Emanuel Papadópulos a cuatro años y medio de prisión, en julio pasado.

Con respecto a la búsqueda del acusado de agredir a Arturo, la policía allanó once domicilios en territorio porteño, Moreno y en Caleta Olivia, Santa Cruz. En esos allanamientos se secuestraron 22 celulares, un arma y la documentación del Mercedes y el BMW que protagonizaron el incidente en el cual el adolescente noqueó de un golpe al playero.

CRÓNICA DEL HECHO

Fuentes de la investigación indicaron que el adolescente nunca estuvo a derecho y jamás se presentó en la fiscalía. Su abogado renunció porque había comprometido que se entregaría. Sin embargo, la madre del acusado decidió que el joven, que agredió al playero delante de ella, no se presente. Ante la posibilidad que no se pudiera obtener una eximición de prisión en favor de su hijo, la mujer les pidió a sus hermanos que se encarguen de refugiarlo. Ante esta diferencia de criterios, el primer abogado del menor decidió renunciar. En su reemplazo asumió un nuevo defensor, pero todavía no pudo tomar el cargo porque falta la firma del acusado, que no pudo rubricar el acuerdo porque está prófugo.

Arturo seguía internado en el sector de terapia intensiva de la clínica Iteba en Flores. Agostina, una de las hijas de López, aseguró que su padre “sigue en estado crítico y con el pronóstico reservado. Todavía su vida está en una situación complicada. Hay que esperar cómo responde al tratamiento”. López fue agredido el 19 de noviembre en la playa de estacionamiento situada en Moreno al 800 del barrio porteño de Monserrat, luego de ser increpado por el menor de 17 años que, según testigos, le reclamaba por un rayón que tenía su vehículo. En las imágenes de dos cámaras de seguridad que se difundieron se observa cómo el agresor, acompañado por su hermana y su madre, golpeó a López en el lado izquierdo de la cara. A raíz de la violencia del golpe, el playero se desmayó y, al caer, su cabeza pegó con fuerza contra el piso. Arturo fue trasladado en una ambulancia del Sistema de Atención de Emergencias Médicas (SAME) hacia la clínica Iteba, donde continúa internado, con un diagnóstico de traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y con riesgo de vida.