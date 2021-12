Denunciaron que un jugador de Boca Unidos atacó a golpes a un joven. La agresión habría ocurrido en el barrio 300 viviendas. El jugador del “Aurirrojo” llegó en compañía de otra persona. Este jueves al mediodía se habría registrado un episodio de violencia en el cual habría estado involucrado Nicolás Monje, que durante esta temporada jugó para Boca Unidos el Torneo Federal A. Alejandra Cáceres comentó que su hermano Matías Cáceres de 21 años, “fue agredido por Monje cuando iba saliendo de la casa de mi madre”, en el barrio 300 viviendas de la capital correntina.

“Nico (Monje) llegó en moto con otra persona y empezaron a pegarle a mi hermano. Cuando me meto para separar me empujan y me quieren pegar”, dijo Alejandra sobre el ataque ocurrido ayer cerca de las 13:30. “Después hicimos ingresar a mi hermano y ellos (los supuesto atacantes) querían entrar a la casa”, agregó la mujer en su relato. Señaló que Matías, el miércoles por la noche, se había “peleado” con su pareja, que es la hijastra de Nicolás Monje. E indicó que su hermano tenía una orden de restricción perimetral para no acercarse a su novia, pero que de igual manera se “seguían viendo”. Confirmó que la denuncia quedó radicada en la Comisaría Séptima.

Radio Dos