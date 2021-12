El fin de semana se desarrolló el gran bingo del club Comunicaciones de Mercedes. Se sortearon 4 automóviles 0km, 1 moto nueva, millones de pesos en efectivo que iban desde los 150 mil a 500 mil pesos, órdenes de compra de hasta un millón de pesos. Asistieron miles de personas, y decenas de ellas, salieron felices y contentas. Sin embargo la multitudinaria timba no estaba autorizada por Lotería Correntina, que a pesar de la magnitud de la publicidad del evento, hizo la vista gorda. El Instituto lotérico tiene aún los expedientes de los bingos realizados en 2019 y 2020 sin aprobar por graves irregularidades. Este, del último sábado, no pagó canon como los anteriores, ni impuesto a los premios. Hay una evasión fiscal al Fisco Nacional de más de 30 millones de pesos. Ante tamaña ilegalidad no actúa ni la justicia federal, ni provincial. Tampoco la Afip, y menos aún, la Unidad de Investigación Financiera. En Corrientes, todo el año es carnaval.