Los colectiveros de Corrientes amenazan con realizar un nuevo paro. Los choferes plantearon sus reclamos y no descartan ir a la huelga. Se trata de otro episodio del extendido conflicto entre las empresas y los trabajadores.

Los choferes de colectivos de Corrientes plantearon una advertencia a las empresas. Si no cobran el aguinaldo este fin de semana, irán al paro. La información fue confirmada por los propios trabajadores y estarán a la espera de novedades. Todas las empresas fueron notificadas al menos informalmente de la cuestión.

Hace más de 3 años persiste el conflicto entre trabajadores y las firmas concesionarias del servicio del transporte público de pasajeros. Hasta el momento no hubo soluciones de fondo y en reiteradas oportunidades hubo paros. Para este fin de semana podría haber otro, pero los colectiveros esperan no tener que llegar a ese extremo para cobrar su sueldo anual complementario.