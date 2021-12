Según el INDEC, en noviembre una familia necesitó casi $74.000 para no ser pobre. La cifra corresponde al valor de la canasta básica total difundida por el organismo estadístico. Para superar la línea de indigencia, en tanto, un hogar de cuatro integrantes precisó ingresos superiores a los $31.700.

Una familia tipo conformada por dos adultos y dos chicos necesitó en noviembre casi $74.000 para evitar caer en la pobreza y más de $31.700 para superar la línea de indigencia, según informó este miércoles INDEC.

El monto por persona de la Canasta Básica Total (CBT), que comprende otros bienes y servicios básicos como la vivienda, llegó a $23.922 mensuales en noviembre, lo que significó un alza de 2,1% respecto de octubre. Una familia de cuatro integrantes necesitó $73.918 para no caer debajo de la línea de pobreza. El ingreso mínimo llegó a $77.745 en los hogares de cinco personas.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que solo incluye alimentos y determina la línea de indigencia, ascendió a $10.267 por persona. Registró un alza del 2,6% en el penúltimo mes del año. Una familia tipo requirió $31.724 para no ser indigente. Esa cifra alcanzó los $33.367 en el caso de hogares formados por cinco personas.