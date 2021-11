Comunidad LGBTIQ+ correntina: “Lo que nos protege y nos ayuda a seguir es la visibilidad“. Lo expresó el referente y activista, Miguel Nicolini, quién se refirió a la marcha desarrollada en Corrientes; a la escena local y actual de las diversidades y su relación con las dirigencias políticas.

Nicolini, activista LGBTIQ+ y fundadore de Bachillerato Travesti Trans Mocha Celis, la primera escuela con perspectiva de género y DDHH del país, brindó su visión con respecto a la convocatoria que registró la Marcha del Orgullo LGBTI+ realizada en Corrientes, en la tarde de este domingo 7 de noviembre. “2.500 o 3.000 en una marcha para Corrientes es mucho. Todavía nos faltan un montón de derechos en nuestra sociedad, así que esto fue un grito de pedido a las autoridades para que abracen nuestra agenda política”, resumió Nicolini.

Se refirió a los principales reclamos realizados durante la concentración, los cuales rondaron la ley Integral Trans, la adhesión a la ley del Cupo Laboral travesti trans, la adhesión provincial a la ley de Identidad de género, el acceso a la vivienda, garantía de acceso la salud pública, la creación del Consejo Social de Políticas de Género y Diversidad, igualdad de derechos a la cultura y la libertad de expresión, reparación histórica a la comunidad travesti trans y el cumplimiento de la ley de Educación Sexual Integral desde una perspectiva trans y no binarie.

“Lo que hacen los partidos tradicionales es tironear a las diversidades. Pero nosotres en las diversidades nos juntamos entre todes. Todes tenemos nuestro corazón político, pero entendemos que necesitamos trabajar en conjunto para lograr nuestras agendas, como el tema del cupo laboral trans, la diversidad dentro de la definición de políticas públicas, pedimos que se garantice el acceso a la salud de la comunidad trans. Me parece que nos juntamos y nos unimos para decirle a la dirigencia política que es machirula, está vieja y que no vamos a parar hasta que nuestra agenda se cumpla”.

Ante la consulta de las trabas que se presentan en el camino de la búsqueda de ganar derechos y reclamar los establecidos, Nicolini afirmó que “todo cuesta, los frentes políticos tienen sus cuestiones de idiosincrasia e ideología. Tienen que entender que la agenda debe ser tratada bajo los términos de la comunidad, eso es así, porque somos nosotres les que estamos muriendo. Lo que planteamos es que estaría bueno que la sociedad se sume, no es necesario que vengan a la marcha, pero sí que lo hagan desde otros contextos. Lo que nos protege y nos ayuda a seguir es la visibilidad”.