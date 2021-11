Los amigos del joven fallecido en accidente vial se despidieron con velas en el Parque Mitre. Este lugar de la ciudad fue el punto de congregación de amigos de Adrián Castañares (hijo de la ex diputada Bestard), el joven correntino fallecido en un accidente de tránsito en Entre Ríos. En la noche del lunes, amigos de Adrián, el joven correntino de 25 años que murió el domingo en un accidente de tránsito en la Autovía 14, se congregaron en el emblemático parque para despedirse. El faro se rodeó de velas encendidas por las personas que lamentaron la pérdida de un querido amigo.

Adrián Castañares era artista visual y fotógrafo que se formó en la Facultad de Artes y Ciencias de la Cultura (FADyCC) de la Universidad Nacional del Nordeste. El joven se desempeñaba laboralmente en Corrientes y Chaco, además es hijo de la ex diputada provincial Analía Bestard. Su fallecimiento impactó entre otros ambientes al estudiantado de la Escuela Normal Dr. Juan Pujol donde el joven cursó sus estudios y supo cosechar amistades. Desde la FADyCC expresaron su pesar por el fallecimiento del estudiante de la Licenciatura en Artes Combinadas e hicieron llegar sus condolencias a los familiares, amigos, docentes y compañeros en este difícil momento.

El accidente ocurrió el domingo por la tarde, cuando los cuatro ocupantes del auto Peugeot 208 viajaban desde Buenos Aires hacia Corrientes. Por razones que se investigan el vehículo despistó y volcó, previo ‘morder’ la banquina. Como consecuencia del impacto el joven falleció en el acto, mientras que una de las mujeres de 25 años y el menor de 10 años, fueron trasladados en ambulancia al Hospital Masvernat de Concordia, en estado reservado. La otra ocupante del vehículo fue derivada al Hospital San José de Federación.

En el ámbito de la política hubo mensajes de condolencias por el fallecimiento. El gobernador Gustavo Valdés envió su pésame a la ex diputada Bestard, como también lo hizo el vicegobernador Gustavo Canteros.