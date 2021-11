Una empresa invertirá u$s8.400 millones para producir hidrógeno verde en Argentina. Se trata de una firma australiana que hizo el anuncio junto con Alberto Fernández. La planta estará en Río Negro. La empresa australiana Fortescue anunció hoy que hará una inversión u$s8.400 millones en la Argentina para producir hidrógeno verde en la provincia de Río Negro, que permitirá generar más de 50.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos y que, en una primera etapa, estará orientada sólo para la exportación.

Lo informaron al presidente Alberto Fernández en la ciudad escocesa de Glasgow, donde se desarrolla la cumbre sobre cambio climático COP26, el presidente de Fortescue, Andrew Forrest; la CEO de la firma, Julie Shuttleworth, y el titular de la compañía para la Región Latinoamérica, el ex rugbier Agustín Pichot.

La magnitud del proyecto permitirá convertir a Río Negro en un polo mundial exportador de hidrógeno verde en 2030, con una capacidad de producción de 2,2 millones de toneladas anuales, lo que cubriría una producción energética equivalente al 10% de la electricidad consumida por Alemania en un año.

Tras el encuentro, el Presidente afirmó que “el hidrógeno verde es uno de los combustibles del futuro y llena de orgullo que sea la Argentina uno de los países que esté a la vanguardia de la transición” energética, tras darse a conocer la inversión de u$s8.400 millones para producir ese combustible. “En poco tiempo nuestro país podrá convertirse en uno de los proveedores mundiales de este combustible que permitirá reducir drásticamente las emisiones de carbono en el mundo”, señaló el jefe del Estado tras reunirse con los directivos de la empresa australiana Fortescue. Tras el anuncio inicial, en el marco de encuentro con la prensa en Glasgow, el canciller Santiago Cafiero aseguró que el proyecto “es un vector de desarrollo y de conocimiento a partir del cual la Argentina se puede parar en un nuevo concierto que se está discutiendo en el mundo, en esta conferencia”.

“Necesitamos la triple sostenibilidad ambiental, social y económica y este tipo de proyectos contemplan esa tres condiciones”, agregó el canciller al destacar que países como la Argentina “no tienen las mismas responsabilidades” que los más desarrollados en lo que respecta a la contaminación ambiental, así como tampoco cuenta con “las mismas capacidades de recursos para financiar la transición” de cara a la política de cambio climático que discuten las principales naciones del mundo.

Junto a Cafiero, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró que la empresa australiana “no pidió trato diferencial” en aspectos como tipo de cambio diferencial o sobre remesas de utilidades, aunque sí la “certidumbre en materia de inversiones y algunas preocupaciones con el repago de deudas e intereses”.

Recordó que el país tiene vigente como instrumento el Decreto 234 que creó el Régimen de Fomento de Inversión que podrá ser “revisado para ver cómo se ajusta a los requerimientos financieros de un proyecto de esta magnitud”. El proyecto se desarrollará en los alrededores de la ciudad de Sierra Grande, la cual cuenta con antecedentes en la producción de mineral de hierro. Esa localidad rionegrina supo tener su momento de esplendor con la instalación allí de la empresa Hipasam SA, que no solo llegó a explotar la mina de hierro más grande de Sudamérica, sino que dio trabajo a miles de habitantes que poblaron su geografía hasta que un decreto presidencial en 1992 determinó su cierre y una seria crisis económica y social en Sierra Grande. La prospección que inició la empresa se basa en analizar cantidad y calidad de vientos, fuente energética principal para la producción, y se inició a partir de un acuerdo firmado junto al Ministerio de Desarrollo Productivo y la Nación y el Gobierno de la Provincia de Río Negro.