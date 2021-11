Pueden ser los dos. En el repechaje europeo explotó una “bomba” rumbo a Qatar 2022: Italia o Portugal se quedarán sin mundial. Aunque también podrían quedar afuera los dos si no superan sus llaves. El sorteo de la repesca en el Viejo Continente dejó del mismo lado de la llave a la azzurra y los lusitanos. Se sortearon los cruces del repechaje en Europa para los países que aspiran a clasificarse al Mundial de Qatar 2022. El azar determinó que Italia y Portugal queden en la misma llave, por lo que al menos uno de los dos seleccionados quedará en el camino rumbo a la Copa del Mundo.

A los portugueses les alcanzaba un empate en la última jornada para sellar su boleto directo a la cita mundialista, pero Serbia dio el golpe en Lisboa de forma agónica y dejó en duda su presencia en Qatar.

La Azzurra no pudo con Irlanda del Norte en condición de visitante en la fecha final y dejó el primer lugar de su zona en manos de Suiza, ya adentro de la Copa. En esta edición se modificó el sistema de ingreso al Mundial: ya no habrá un duelo mano a mano a ida y vuelta entre los seleccionados, sino que los mismos deberán afrontar dos instancias. Italia chocará en primer término con Macedonia del Norte, que acabó segundo en el Grupo J detrás de Alemania. Portugal se las verá con Turquía, escolta de Países Bajos en el Grupo G. Los dos que avancen a la siguiente fase, se medirán para definir al clasificado a la Copa del Mundo.

Lo mismo sucederá con las otras rutas de acceso, en las que fueron sorteados los segundos de cada zona (Suecia, Ucrania, Gales, Escocia, Rusia y Polonia) más los dos mejores de los grupos en el ranking general de la Liga de Naciones (Austria y República Checa). Los primeros cruces (a partido único, con localía a favor de los países del Bombo 1) se disputarán el 24 de marzo, mientras que el 29 de marzo (con localía a sortear) quedarán definidos los tres clasificados al Mundial de Qatar 2022.

Cristiano Ronaldo, quien participó de los últimos cuatro Mundiales con su equipo nacional, podría verlo por televisión después de haber pronosticado la clasificación ante los serbios. El luso que cumplirá 37 años en febrero luchará por el que puede ser su último boleto mundialista. En territorio italiano hay aroma a catástrofe luego del dulce que significó ser campeón de la Eurocopa a mediados de este año. Es que la Azzurra no entró a Rusia 2018 y por primera vez en la historia puede llegar a quedarse afuera de dos Copas del Mundo de forma consecutiva.

Infobae