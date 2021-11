Se presentó un solo candidato y fue superado por el voto en blanco. Ocurrió en la comuna de Saguier, en la provincia de Santa Fe. Los sufragios no afirmativos llegaron al 58%.

Las elecciones del 14 de noviembre dejaron un resultado llamativo en un pueblo pequeño de la provincia de Santa Fe, en plena zona agropecuaria. Es que las urnas dieron un veredicto poco habitual. Con una lista única en el cuarto oscuro, algo común en las zonas rurales, la mayoría del padrón se inclinó por expresar su rechazo a la escueta oferta política local: el voto en blanco se impuso largamente por el 62,2% de la elección.

La curiosidad se produjo en la comuna rural de Saguier, ubicado en el departamento Castellanos de la provincia de Santa Fe.

José Torres, quien ya era presidente comunal de Saguier por el Frente de Todos, obtuvo 142 votos. El voto en blanco lo superó, con 172 sufragios totales. La magra “cosecha” electoral del único postulante en el pueblo también tuvo su correlato en los niveles de participación de la población. De los 580 electores empadronados, solo participaron 338 personas. El ausentismo alcanzó casi el 42 por ciento. Ese umbral de baja participación se observó en otras pequeñas localidades y municipios del país, según pudo relevarse.

En las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre, Torres tuvo competencia dentro al interior de la misma coalición. Además de Torres, en esa competencia se enfrentaron los precandidatos Sebastián Peretto y Mónica Heinen.

En esta elección la asistencia fue mucho mayor, con un 82,81% de participación. En la competencia ganó Torres, aunque se denunciaron algunas irregularidades con respecto a los horarios y la organización del escrutinio. Dos meses después, finalmente lo que los partidos aspiran para las primarias (“el que pierde, acompaña”) no sucedió. El voto en blanco y el ausentismo dejaron en claro el malestar en los comicios locales.

Otro caso parecido sucedió en Bella Italia, también del departamento de Castellanos. Desde hace décadas, la comuna está dirigida por Héctor Perotti, un primo del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. En la competencia, los votos para la lista oficialista fueron 121 contra 203 de votos “en blanco”.

Sin embargo, Perotti reflejó que el apoyo que obtuvo fue superior al 78%. Lo que había sucedido, según indicó el medio local VíaRafaela, se confeccionaron mal los telegramas. Se anotaron los votantes en total, los del voto en blanco… pero no los de Perotti que, efectivamente, les corresponden por esta diferencia. Como llegaron tarde, no pudieron pedirles una corrección a los presidentes de mesa, que ya se habían retirado de los locales de votación.

COMPETENCIA PROVINCIAL

En Santa Fe, Juntos por el Cambio obtuvo un claro triunfo al lograr dos bancas para el Senado contra una del Frente de Todos. La tendencia se repitió en Diputados, donde la coalición opositora renovó sus cinco bancas, el peronismo las tres que ponía en juego y el Frente Amplio Progresista la suya.

Las boletas de JxC para senadores que encabezaba Carolina Losada sumó en el escrutinio provisorio 730.034 votos (40,32%); las de Marcelo Lewandowski del Frente de Todos, unos 582.914 votos (32,20%), mientras que la progresista Clara García obtuvo 226.252 sufragios, con el 12,49% de apoyo.

Con esas diferencias, Carolina Losada, Dionisio Scarpín y Marcelo Lewandowski ocuparán las bancas que en diciembre dejarán Roberto Mirabella y María de los Ángeles Sacnun por el Frente de Todos, por un lado, y Alejandra Vucasovich, que completó el mandato del fallecido Carlos Reutemann en el interbloque Federal, aliado de JxC, por otro.