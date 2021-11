Habló la esposa del supuesto nuevo millonario en la ciudad de Goya (Corrientes): “Hubo una confusión; no ganamos nada“, emulando la célebre frase del ex arquero paraguayo José Luis Chilavert. Rosa Castillo es la esposa del hombre que trascendió como ganador del Quini 6 en Goya. La mujer negó la versión. “Nosotros no jugamos, el tema se nos fue de las manos“, agregó la mujer. “Hubo una confusión y no sabemos donde se generó. Nosotros no jugamos ni ganamos nada. Eso es mentira“, dijo Rosa Castillo. La mujer es la esposa del hombre apuntado como el súper ganador del Quini 6, a quien le corresponderían más de 500 millones de pesos. “No es así y no sabemos de dónde salió. Obviamente que todo esto nos perjudica una cantidad. La realidad es que esto fue ‘una bola de nieve’ que se nos fue de las manos”, aseveró.

“Hay un dato contundente: nosotros tenemos frente a casa una agencia y si vamos a jugar lo haríamos allí por obviedad“, aclaró Castillo. El boleto ganador se jugó en una agencia ubicada por calle España, en pleno centro goyano.

Radio Dos