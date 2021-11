Una encuesta proyecta un triunfo contundente de Tincho Ascúa con el 61% de los votos. Según la Consultora JD, el piso electoral del intendente Martín Tincho Ascúa supera el 50% y el techo roza el 65%. Si las elecciones fuesen hoy, Tincho Ascúa renovaría mandato con el 61% de los votos, según proyecta una encuesta la consultora JD y Asociados. De acuerdo con el estudio de campo, solo el 32% de los encuestados manifiesta que votarían a un candidato opositor al jefe comunal, cuya imagen alcanza el punto más alto. El trabajo de campo se realizó entre el 28 y 31 de octubre, con nivel de confianza de más del 90% y margen de error del 2,9%. Los números son similares a los que el equipo de campaña de Ascúa maneja herméticamente.

El estudio establece que, si las elecciones fuesen hoy, teniendo en cuenta la proyección de indecisos, el 61% de los libreños se inclinan por renovar el mandato de Martín Tincho Ascúa. El 32% apoyaría a Schiro y el 7% para Ávilas.

Los resultados de la encuesta se condicen con la medición de imagen positiva de Ascúa que, durante los últimos meses, alcanzó uno de sus picos más altos. No obstante, la valoración de gestión o la imagen positiva del candidato no es un traslado directo a capital electoral. Luego de distintos estudios, y ante la consulta sobre qué candidato elegiría el 14 de noviembre, Ascúa fue el más elegido con un piso que supera el 50% y roza el 65%. Otra de las mediciones tiene que ver con la concurrencia a votar en las elecciones, donde surge que gran cantidad de libreños que no fueron a las urnas el 12 de septiembre, si lo harán aumentando la participación en base al padrón, ampliando más la base electoral de los frentes.