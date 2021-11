Carla Vizzotti anticipó que habrá terceras dosis para todos los adultos. La ministra de Salud, se refirió al avance de la campaña de vacunación contra el Covid19 y habló sobre la necesidad de aplicar una tercera dosis de las vacunas. Anunció que “toda la población recibirá este refuerzo a partir de los 6 meses de la aplicación de la segunda dosis”.

“En Israel se ve claramente que las personas vacunadas con tres dosis tienen muchísima menos incidencia de casos, de hospitalización y de muerte de las que se vacunaron con dos dosis. Hay que preparase para el otoño que viene con toda la población vacunada con dos dosis y con los refuerzos que necesitan”, sostuvo Vizzotti este miércoles 17 de noviembre.

La funcionaria anticipó que “a partir de los 6 meses de la segunda dosis toda la población va a recibir un refuerzo”, mientras que dijo que “ya tenemos 700.000 personas que recibieron la tercera dosis”, referentes al “personal de salud y mayores de 70 años”.

“Para antes del otoño esperamos dar la tercera dosis a todos los mayores”, auguró. “Se necesita claramente un refuerzo de la inmunidad con una tercera dosis, lo vimos con las variantes nuevas. Con todas las vacunas, con el tiempo disminuye la impunidad y es posible que necesiten un refuerzo periódico, pero ya tenemos stock de vacunas para eso”, agregó Vizzotti al respecto. “Quirós me dijo que en CABA el 5% de la población se manifiesta contra la vacunación”. Vizzotti afirmó que “estamos llegando al 80% de los argentinos con una dosis y al 60% con dos dosis”, al tiempo que festejó que hace algunos días que “estamos arriba de Reino Unido, Francia, Brasil, Alemania, la Unión Europea y el promedio de Sudamérica” en cuanto a la cobertura de las vacunas.

Al ser consultada sobre las razones del porcentaje de personas que todavía no se inmunizaron, la ministra de Salud explicó que “tenemos casi el 92% de mayores de 18 años con una dosis. Hay menos del 10% que no se vacunó y estamos viendo por qué. En adolescentes estamos con 70% al menos con 1 dosis y en los menores un 50%”. Destacó que su par en la Ciudad, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, le dijo que “en CABA solo el 5% de la población se manifiesta contra la vacunación”. Vizzotti anticipó que el viernes habrá “una reunión con todos los ministros del país para analizar los próximos pasos a seguir”.

Perfil.com