Momentos de tensión en Santa Lucía. Los familiares de nenas presuntamente abusadas por el padre temen que éste sea liberado. Las tías de las menores presuntamente abusadas prometen seguir afuera de la Comisaría para resguardar la seguridad de las nenas y que el presunto abusador permanezca encerrado. “Queremos que quede preso de por vida el tipo este, que no pueda salir más de la cárcel” enfatizó, Dahiana, una de las tías. Dahiana Gauna, tía de las nenas abusadas por su padre en Santa Lucia, luego del acampe enfrente a la comisaría, comentó que “no pudimos hablar con ningún policía porque están todos enojados con nosotros”.

La tía de las menores, comentó que “queremos que quede preso de por vida este tipo, que no pueda salir más de la cárcel, cuando pare de llover vamos a volver a la comisaría”.

Cómo supieron de los terribles hechos. Dahiana describió que “una de las nenas se puso a llorar, se quebró, le contó a una de las tías, y las dos nenas en reunión con todas las tías nos contaron todo lo que les hacía el padre”.

“Vinimos a la comisaría, a denunciar los abusos, y le llevaron a una clínica para confirmar todo, se confirmó, pero después de eso no hicieron más nada” relató y agregó que “por eso tuvimos que actuar nosotros, todas las tías llegamos a la comisaría a reclamar que lo metan preso, porque él estaba tranquilo tomando mate en su casa”. La tía de las menores, expresó que “las nenas vivían en Yataytí Calle, porque ellas vivían con la mamá, nunca pensamos que le iban a hacer esto a sus propias hijas, porque él es el padre biológico de ellas”. Dahiana sostuvo que “no tenemos abogado, porque no podemos pagar, queríamos ir hasta Goya si pueden bridarnos apoyo de psicólogos para las nenas y algún abogado para nosotras”. Y señaló que “ahora está detenido, porque reclamamos nosotros, lo llevaron para que no linchemos, nos comentaron que capaz lo suelten porque no hay pruebas”. La tía mencionó que “las nenas y la mamá, están conmigo en la casa de mi hermana en Santa Lucía”.

