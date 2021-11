La Conmebol suspende a los árbitros de Argentina – Brasil por ignorar el codazo de Otamendi a Raphinha. En la grabación del VAR se escucha a los jueces intercambiar opiniones y desestimar el grado del golpe para continuar con el desarrollo del juego. Por eso, el organismo del fútbol sudamericano resolvió oficialmente “suspender a los árbitros Andrés Ismael Cunha Soca y Esteban Daniel Ostojich Vega por tiempo indeterminado“.

La Conmebol resolvió este miércoles suspender “por tiempo indeterminado” a los árbitros uruguayos Andrés Cunha y Esteban Ostojich, tras el encuentro por las Eliminatorias Sudamericanas entre Argentina y Brasil, en el que no sancionaron un codazo de Nicolás Otamendi a Raphinha.

Cunha fue el árbitro del partido y Ostojich estuvo a cargo del VAR durante el choque del clásico sudamericano, disputado en la noche del martes en el Estadio Bicentenario de San Juan, que finalizó en un empate sin goles. En la jugada en la que el defensor argentino Otamendi, actual jugador de Benfica de Portugal, golpeó la cara del delantero brasileño Raphinha (París Saint Germain), los árbitros decidieron no sancionar la infracción.

En la grabación del VAR se escucha a los jueces intercambiar opiniones y desestimar el grado del golpe para continuar con el desarrollo del juego. Así las cosas, el organismo del fútbol sudamericano resolvió oficialmente: “Suspender a los árbitros Andrés Ismael Cunha Soca y Esteban Daniel Ostojich Vega por tiempo indeterminado en el ejercicio de sus funciones en competiciones organizadas por la Conmebol”.

En otra de las sanciones, la Conmebol suspendió al árbitro chileno Roberto Tobar tras analizar el partido Brasil-Colombia del 11 de noviembre, por “haber incurrido en errores graves y manifiestos en la conducción disciplinaria del partido”.

La sanción a Tobar hace referencia a dos acciones “antideportivas” no sancionadas del jugador Neymar (Brasil) y del “uso ilegal del brazo” del jugador Juan Guillermo Cuadrado (Colombia). Ambas resoluciones llevan la firma del presidente de la Comisión de Árbitros, el brasileño Wilson Seneme.

