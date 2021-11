Sucedió en la ciudad de Corrientes. Esta mañana se produjo un siniestro vial por Avenida Maipú y Reconquista. A bordo de la motocicleta iba un bebé de 10 meses. “Gracias a Dios se encuentra en perfectas condiciones”, dijo el papá del niño, Marcos Roth. Los protagonistas fueron una motocicleta Zanella 150 CC y un automóvil Fiat Siena. Lo relevante del hecho fue que el motociclista llevaba un bebé. “Gracias a Dios mi bebé se encuentra en perfectas condiciones. Se Llama Erick y tiene 10 meses”, sostuvo Marcos quien aclaró que fue por la imprudencia de un motociclista que intentaba cruzar a un automóvil.

“Caí al piso de espalda y ahí amortigüe la caída de mi bebé. La mochila aparece desprendida en la foto, pero porque la gente me ayudo a sacarme para levantarlo cuando me caí. Iba a baja velocidad y con casco, se me voló el casco en el choque porque no le había prendido la correa”, explicó. “Nos manejamos en moto, en bicicleta o caminando porque no tenemos los recursos para hacerlo de otra manera, esa es nuestra situación”, agregó.

Radio Sudamericana