San Martín volvió a demostrar que está para cosas grandes y derrotó a Obras por 74 1 63. En el seno del plantel lo tienen en claro, tal como lo expuso Fabián Ramírez Barrios en el cierre del encuentro en la transmisión del partido. El equipo juega lindo, busca los mejores espacios para tomar los tiros y, cuando agarra confianza y se asienta en el parqué, puede hacer que quienes estén del otro lado la pasen mal.

En un partido muy parejo, los de Vadell establecieron una corrida de 11-2 en el arranque del último cuarto para romper el marcador y llevarse el juego. Fue así. Se abrió el aro de la mano de Coco Mainoldi con dos triples, que le dieron una distancia de 12 puntos, la cual se hizo irremontable para los de Núñez. Además, hubo una diferencia en la efectividad de triples: los locales sumaron 13 de 34 contra 4/22 de Obras. Un dato curioso: SanMa anotó 14/22 en dobles, es decir, tiró 12 tiros menos desde adentro del arco que de afuera. También, el eleco rojinegro ganó en la repartija de asistencias, con 20 vs. 9.

En los primeros 10 minutos de juego San Martín pudo mostrar sus credenciales. Con 5 triples, y buen manejo de balón comenzó a sacar diferencias. Por el lado de Obras las ofensivas eran más trabadas pero Berra y Rodríguez se las ingeniaron para anotar 6 cada uno y terminar el parcial 24-18 para los de Vadell.

En el segundo parcial la cosa cambió. El local perdió la efectividad del primer cuarto gracias a los ajustes en defensa de la visita, que además de eso, comenzó a trabajar mejor las ofensivas y logró emparejar el juego. Con un libre convertido por Franco Méndez San Martín cerró al frente por la mínima 35-34.

El tercer cuarto fue de Venegas. 11 puntos (7 consecutivos) para que Obras saque la máxima hasta ese momento (5 puntos). San Martín seguía incómodo en ataque, no podía anotar y defensivamente no podía parar al peruano. En los últimos minutos el equipo de Diego Vadell se despertó de la mano de Emiliano Basabe (9 puntos hasta el momento) y los triples de Machuca (2 al hilo). 58-54 terminó el cuarto para el Santo.

Los primeros 2 minutos del último segmento San Martín fue una ráfaga. A base de robos y triples logró romper el marcador y sacar 12 puntos de diferencia. A partir de ahí el local domino mostrando un gran juego de pases que lo caracteriza y cerró un muy buen encuentro. Fué victoria por 74-63 y el Santo sigue invicto en la liga nacional.