Vino a los Esteros. Horacio Rodríguez Larreta en Corrientes cuando Gustavo Valdés no está. Llegó para visitar los Esteros del Iberá. Extrañamente no aprovechó el reciente fin de semana largo y su arribo a tierra guaraní, paradójicamente, coincide con la ausencia en la provincia del gobernador, Gustavo Valdés. No para pocos, el jefe porteño, vino a pispar sobre las reales intenciones de Valdés de compulsar por la presidencia en el año 2023. El pelado, que ya se prueba el traje de candidato al Sillón de Rivadavia por Juntos por el Cambio, fue recibido por representantes del gobierno correntino. Uno de ellos, el senador Sergio Flinta, un operador clave en la política local.