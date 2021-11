Por la Liga Profesional, River Plate dejó en el camino a Platense. Sin brillar, le ganó 1 a 0 como visitante en un encuentro complejo. El único gol fue obra de Julián Álvarez. Enzo Pérez sufrió una dura lesión en su brazo izquierdo.

En duro partido por la fecha 21 de la Liga Profesional, River Plate le ganó este domingo 1 a 0 a Platense en Vicente López, estiró a 16 su racha de triunfos y acaricia el título. Es que, sin brillar, el conjunto de Gallardo le sacó nueve puntos de ventaja a Talleres de Córdoba, su escolta, cuando quedan 12 unidades en juego.

El único gol de la noche fue obra de Julián Álvarez, quien ratificó su gran momento y puso cifras definitivas. Sin embargo, pese a estar a tiro del campeonato, no todas fueron buenas noticias para los de Núñez: Enzo Pérez sufrió una dura lesión en su brazo izquierdo y estará, al menos, tres meses fuera de las canchas.

El líder tuvo un gran primer tiempo, pero los últimos minutos el dueño de casa, con más empuje que fútbol y el aliento de su gente, puso contra las cuerdas a River y estuvo cerca de lo que hubiera sido un meritorio empate.

En medio de las dudas en torno a la continuidad de Gallardo el año que viene, River está a un paso de conseguir un título esquivo durante el exitoso ciclo del entrenador más ganador de la historia del club.

No solo es el líder indiscutido del torneo, también es el equipo con más triunfos, el que menos perdió, el más goleador y la valla menos vencida. Con los regresos de Paulo Díaz y Braian Romero a la titularidad, fiel a su estilo, River se hizo cargo del protagonismo del partido desde el inicio. A los 2 minutos, el paraguayo Robert Rojas avisó con un cabezazo en el travesaño luego de una gran jugada de Enzo Fernández y Braian Romero.

River no dejó a Platense plantear su idea y a los 10 minutos se puso en ventaja con un nuevo gol de Julián Álvarez, la figura excluyente del fútbol argentino.

Luego de una buena presión de River y una mala salida de Platense, Enzo Fernández asistió al mejor “estilo Ronaldinho” a Álvarez, quien definió con calidad y suave ante la salida de Luis Ojeda. El cordobés lleva 16 goles en 17 partidos y atraviesa un presente soñado con apenas 21 años.

La ventaja le permitió a River manejar el partido y pudo ampliar el marcador a los 30 minutos con un disparo de Romero que pegó en el palo derecho de Ojeda. Por la lesión de Benjamín Rollheiser, el delantero volvió a la titularidad luego de la lesión tempranera que sufrió en el superclásico ante Boca Juniors.

River se fue al descanso con una mínima ventaja y con la sensación que podría haber liquidado el encuentro. El “calamar” pudo plasmar el partido que tenía planeado en el inicio del segundo tiempo, pero no pudo aprovechar su momento en el primer cuarto y se topó con grandes respuestas del arquero Franco Armani. El equipo de Spontón logró achicar las grandes diferencias entre los planteles, pero falló al momento de la definición y se quedó con gusto a poco.

River, nuevamente con Julián Álvarez como estandarte, encontró rápido la apertura del marcador y con buenas respuestas Armani logró sostener un importante triunfo que lo dejó en la puerta del título.

La próxima fecha, River recibirá a Racing en El Monumental y podría gritar campeón. Para eso, Talleres de Córdoba -que esta fecha apenas igualó 1 a 1 con Vélez- debería perder con Gimnasia en La Plata y el “Millonario” sacar puntos en su partido. De todos modos, consiguiendo cuatro de los doce puntos en juego, se consagrará sin depender de otros resultados.