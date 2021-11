El elenco correntino incorporó al pivote estadounidense Gary McGhee. Llega en lugar de Will Davis II. Esta semana se sumará a los entrenamientos con el plantel que dirige Gabriel Piccato. El Club de Regatas Corrientes incorporó al pivote estadounidense Gary McGhee. Llega en lugar de Will Davis II. Esta semana se sumará a los entrenamientos con el plantel que dirige Gabriel Piccato. Regatas Corrientes decidió mover su plantel e incorporó a Gary McGhee. El pivote es oriundo de Anderson, Indiana, tiene 32 años de edad y 2,10 metros de altura. Viene de jugar en Abejas de León en la Liga Sisnova LNBP de México y cuenta con amplia trayectoria.

En cuanto a sus características de juego se destaca su gran capacidad de conseguir rebotes y puede dominar en ofensiva como en defensa. Su llegada se da en lugar de Will Davis II, que no terminó de convencer al entrenador Gabriel Piccato y es por ello que la dirigencia del “Fantasma” se movió rápido para buscar un reemplazo. En cuanto a la trayectoria de McGhee se puede mencionar que jugó la NCAA con la Universidad de Pittsburgh. A nivel profesional ha jugado en distintas ligas y equipos alrededor del mundo como Bandirma Kirmizi (Turquía), Medi Bayreuth (Alemania), SL Benfica (Portugal), Aris BC (Grecia), BCM Gravelines (Francia) y también el club CB Coruña de la LEB Oro de España. Ha participado en la NBA Summer League en tres distintas ocasiones con los equipos de LA Clippers (2012), Oklahoma City Thunder (2012) y Golden State Warriors (2013). En Abejas de León, su última experiencia, en 24 partidos con 28,53 min de promedio redondeó 11.4 puntos y terminó como uno de los líderes de la temporada en rebotes con un promedio de 8,5.