En un partido disputado con intensidad, Gimnasia se hizo fuerte en Comodoro Rivadavia y derrotó anoche 88-85 a Regatas Corrientes, en la continuidad de la Liga Nacional de Básquetbol 2021/22. El equipo del parque Mitre, que juega sin su principal figura Nicolás El Penka Aguirre (lesionado), completará mañana esta gira inicial de la temporada cuando visite a Boca Juniors, en la Capital Federal.

No se dieron tregua en el inicio Regatas y Gimnasia, proponiendo un “golpe por golpe” incesante, finalizando el primer cuarto igualados en 25. El equipo del Parque Mitre que, dé a ratos, defendió en zona, se amparó en su buena eficacia externa (3/4 triples) más la aparición de Davis (seis) en la pintura. No obstante, cuando Gimnasia encontró un par de tiros abiertos (Orresta y Vega), pudo despegarse en el score: 41-31. Ante Regatas que mermó su puntería, aunque mediante un parcial de 12-4 quedó a tiro yendo al descanso largo (45-43).

Regatas intentó mostrar mayor solidaridad en defensa y propició varios recuperos. Sin embargo, no alcanzó para aprovecharlos porque le faltó estar certero en las réplicas. Vega y Mencia asumieron un rol protagónico en el goleo de Gimnasia para quedar cinco arriba (67-62) al cabo del tercer segmento. Todo el esfuerzo de los dirigidos por Piccato para prevalecer en defensa, se diluía cuando no lograba concretar en el aro rival las oportunidades de tiro. Eso le dio a Gimnasia la chance de aliarse con el reloj, pues promediando el último cuarto ganaba por 7, diferencia (79-72) que la sostuvo restando 2:30. Davis encabezó la última arremetida regatense para intentar mantenerse en ganador tras el debut ante Obras, pero Gimnasia no perdonó con un eficaz cierre de Elliot.

LIGA DE DESARROLLO

Por la Liga de Desarrollo (LDD), Regatas venció 88-71 a Gimnasia, con 17 puntos y 10 rebotes del juvenil dominicano Rey Abad, elevando su récord inicial a 2-0.