Por la presencia de la cepa Delta en Santa Rosa, “estamos preocupados por el brote que tenemos“, definió el director del Hospital Ariel Ortiz Romero, quien advirtió que hay más de 70 casos activos y reclamó que, en muchos casos, las personas no respetan los protocolos sanitarios y asisten a trabajar siendo contactos estrechos. Hay al menos dos que corresponden a la cepa Delta.

El director del Hospital de Santa Rosa, Ariel Ortiz Romero, confirmó el surgimiento de un brote de coronavirus y el peso de la variante Delta entre los nuevos casos. “Fue una jornada movida, sumado a una mañana lluviosa, pero a pesar de eso seguimos con los testeos programados”, dijo el profesional quien admitió que “estamos preocupados por el brote que estamos teniendo”.

“Existe la confirmación oficial de dos casos de la variante Delta, pero no hay que confundir con circulación comunitaria. Lo que nos preocupa es la rapidez de los contagios y salimos en búsqueda de quienes no se acercan al hospital”, explicó. Parte de la preocupación con respecto a la Cepa Delta surgió del mecanismo de testeos que tomó dos personas al azar que, en principio, no estarían vinculados a la trazabilidad, pero dieron positivo. “Hasta el momento, tenemos 16 positivos”, dijo Ortiz y explicó que el estudio para conocer la variante tarda más días que los que demanda un testeo común.

Al igual que su par en Goya, el director del Hospital de Santa Rosa apuntó “contra la irresponsabilidad de los pacientes que no respetan los protocolos ni las medidas de prevención”.

“Nos pasa con personas de todas las edades y niveles sociales. Estamos lidiando con eso. Nos reunimos con la Policía y el Fiscal”, para tratar de implementar medidas y disponer de más controles, manifestó. “Tenemos personas que van a trabajar siendo contacto estrecho y a los cuatro o cinco días dan positivo y contagian al resto”, lamentó. A la fecha, hay más de 70 activos en la localidad.