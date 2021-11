No compartieron el festejo por la victoria electoral. La porteñada del PRO ya le pone trabas a Gustavo Valdés. El primer round de la interna que se viene entre el PRO y el radicalismo en la carrera por el sillón de Rivadavia, se vivió justamente el domingo por la noche en los festejos por el triunfo comicial. La seguridad de Horacio Rodríguez Larreta no dejaba subir a los representantes de la UCR del interior del país, entre ellos, al correntino Gustavo Valdés. Los Amarillos no querían compartir su victoria con los foráneos. Parte de la comidilla fue publicada por el diario La Nación, casualmente propiedad del ex presidente Mauricio Macri. Los porteños ya ven en el mandatario de Corrientes un serio rival por la compulsa presidencial. María Eugenia Vidal, es la que más se opuso a compartir escenario. En un momento la militancia macrista esbozó el cántico “el que no salta es radical” y el clima se caldeó. Para disimular, al otro día se reunió la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. Hicieron la foto del lunes y se limaron algunas asperezas.