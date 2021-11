En el Caso Lautaro Rosé, solicitarán prisión preventiva para los 11 policías imputados. “Las pruebas recolectadas tuvieron la fuerza suficiente para que se lleve adelante la imputación de los 11 miembros de la Policía”, manifestó Hermindo González, el abogado de la familia. Insistirán con la prisión preventiva para todos los involucrados.

González habló en medio de la movilización que familiares y amigos realizaron esta mañana, tras la declaración de los padres de Lautaro Rosé. “La causa está en la etapa de instrucción y se está llevando adelante la producción probatoria”, detalló el letrado. “Son once los policías imputados y no hay ningún detenido; nosotros solicitamos la medida, pero aún no ha dado resultado”, agregando que esperarán las declaraciones de este jueves y, el próximo viernes, volverán a insistir con la prisión preventiva. “Las pruebas recolectadas tuvieron la fuerza suficiente para que se lleve adelante la imputación de los 11 miembros de la policía”, manifestó Hermindo señalando que se trata del aporte de testigos además de los aportes y de las pericias, las tareas de reconstrucción y el aporte de pruebas médicas.

Respecto a la carátula que se maneja a la fecha tiene que ver con “abandono de persona seguida de muerte, apremios e incumplimiento de deberes de funcionario público en concurso real”, aclaró.