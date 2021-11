Se perderá el clásico entre Argentina Brasil por lesión. El delantero fue desafectado después de sentir molestias musculares y no viajará a San Juan para el compromiso de este martes por Eliminatorias. Neymar no jugará el martes el clásico sudamericano entre Argentina y Brasil por haber sentido una molestia muscular según informó este lunes la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). El combinado que lidera las Eliminatorias y está clasificado al Mundial de Qatar 2022 pierde a una de sus piezas claves.

“Después del entrenamiento de esta mañana, Neymar se quejó de dolores en los aductores y el muslo izquierdo (…) Debido a que no se le pudo realizar exámenes complementarios, el staff técnico decidió preservar al jugador, que no viajará con la delegación a San Juan”, se explicó en un comunicado. Según informa el sitio Globoesporte, el futbolista charló con el cuerpo técnico y juntos analizaron que, como el equipo ya está clasificado, era preferible no arriesgar a futbolista del París Saint-Germain (PSG), quien la semana que viene tiene que medirse ante el Manchester City por la Champions League.

El conjunto conducido por Tite es líder de las Eliminatorias con 34 puntos, producto de 11 victorias y un empate, cinco unidades por encima de la Argentina, que el martes podría clasificarse al Mundial si consigue un resultado positivo. En conferencia de prensa, el entrenador declaró: “Espero que sea un gran partido, que sea un gran espectáculo”.

El domingo el delantero centro Matheus Cunha del Atlético de Madrid, entrenó como titular en lugar de Gabriel Jesús, que jugó ante Colombia. Eder Militao tomó la plaza del veterano Thiago Silva en el centro de la defensa junto a Marquinhos, que oficiará de capitán el martes. En la mitad del campo, Fabinho sería el sustituto del suspendido Casemiro.

MESSI

Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi, pese a los inconvenientes físicos que arrastra, será titular, después de haber jugado un cuarto de hora contra Uruguay el viernes: “El otro día estaba muy bien desde el nivel físico y por eso decidimos que juegue unos minutos. Mañana está confirmado que va a jugar. Esperemos que se encuentre bien”.

Brasil y Argentina se enfrentaron en setiembre en San Pablo por las Eliminatorias, pero el partido se suspendió a pocos minutos de iniciado por invasión al campo de juego de autoridades sanitarias brasileñas. La FIFA aún no tomó una determinación sobre el incidente.

ENTRADAS AGOTADAS

Este encuentro sería la verdadera revancha después de la final de la Copa América 2020 que la Albiceleste le ganó en el Maracaná el 10 de julio de este año. Los fanáticos del seleccionado argentino agotaron este lunes la totalidad de las entradas disponibles para el Superclásico ante Brasil. Pasadas las 13:00, las boleterías del Autódromo El Villicum, en el departamento sanjuanino de Albardón, cerraron sus ventanillas cuando todavía una multitud pugnaba por conseguir uno de los 18.000 tickets ofrecidos en ese lugar. La venta presencial debía comenzar este lunes a las 9:00, en simultáneo con la virtual, pero las autoridades de San Juan decidieron adelantarla al domingo a las 23:45 cuando se registraba una fila de 4 kilómetros aproximadamente. Las localidades restantes se agotaron en menos de dos horas a través del sitio web que a minutos de habilitarse tenía un tráfico superior a los 65.000 usuarios para acceder al proceso de compra.