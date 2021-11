Convocan a una nueva marcha en reclamo de justicia por el caso Lautaro Rose. Este miércoles, se concretarían las declaraciones testimoniales de la madre y hermano de Lautaro y, en consecuencia, familiares, amigos y allegados, invitan a la marcha de acompañamiento a la familia. La audiencia está programada en la sede judicial de Carlos Pellegrini 1050 y la concentración será desde las 8:30 en la casa de Lautaro y de allí partirán hacia el juzgado.

EL CASO

Lautaro Rose era un joven de 18 años que, en las primeras horas del domingo 7 de noviembre, desapareció en el Rio Paraná tras una persecución policial. El cuerpo de Lautaro fue hallado en la bajada del barrio Virgen de los Dolores, al menos un kilómetro al Sur de donde el joven se arrojó el rio tres días después, el miércoles 10 de noviembre.

Familiares y allegados a Lautaro Rose, durante los tres días que duró su búsqueda, por parte de Prefectura Naval, realizaron cortes de tránsito y reclamo de justicia en inmediaciones de la Costanera Sur de Corrientes.

DATOS

El Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial dio a conocer un comunicado tras la desaparición del joven Lautaro Rosé y ratificó que habría situaciones “irregulares” y también se confirmó, en un principio, la suspensión de tres policías que participaron de la persecución y también fueron sumariados. Actualmente son 11 los efectivos de la fuerza de seguridad provincial imputados por el caso quienes aún no otorgaron sus declaraciones.

Durante la mañana del miércoles 10 de noviembre, se emitió el comunicado oficial del Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial de Corrientes señalando que “efectivos de la Policía de Corrientes actuaron, a causa del incidente suscitado, no se labraron actuaciones, por lo cual se trataría de un procedimiento irregular”.

¿Cómo se inició la búsqueda?

En horas de la tarde del día 8 de noviembre de 2021, se presentó ante la Fiscalía de Instrucción N°6 de Capital, Juana María Luz Sotelo, quien radicó denuncia y puso en conocimiento que su hijo Lautaro Alexander Rosé de 18 años de edad, salió de su casa el día anterior en horas de la noche para reunirse con un amigo y no regresó al día siguiente y desconocía su paradero.

Ante esta situación y tras averiguaciones iniciales, se pudo saber que en la noche del día 7, el joven habría estado en inmediaciones de la costanera, debajo del Puente General Belgrano. En un momento, se generó un incidente e intervino personal de la Policía de Corrientes, lo que derivó en un tumulto de personas, corridas y una persecución por la zona costera en dirección al Club Boca Unidos.

LA MADRE

La mamá de Lautaro, habló en la jornada del 10 de noviembre y reclamó: “No nos dijeron nada, desde el lunes estamos esperando que me den alguna respuesta. Queremos saber qué pasó con la policía. Dicen que ellos le corrieron y que, supuestamente, hubo una pelea”. La madre ratificó que “Lautaro estaba con un amigo (Ismael de 16 años) quien comentó que fueron golpeados y perseguidos por la policía, en medio de la noche y cerca del Arroyo Limita. Lautaro se arrojó al río y desapareció”.

“No nos dicen nada, desde ayer estamos esperando que me den alguna respuesta o que Dios me traiga a mi hijo. Vamos a seguir esperando, vamos a hablar con quién tengamos que hablar. A mi hijo lo vi el domingo a las 9 de la noche, y después no supe más nada de él”, expresó la mujer y reiteró: “Pido justicia por Lautaro y que no vuelva a pasar con otro chico”.

11 policías podrían ser imputados por la muerte de Lautaro Rosé

La Fiscalía N°6 tendría pruebas para acusar a esa cantidad de efectivos por la muerte del joven ahogado en el Río Paraná, durante una persecución. La Fiscalía que instruye el caso por la muerte de Lautaro Alexander Rosé, el joven de 18 años que murió ahogado en el Río Paraná frente a la avenida Juan Pablo II, formalizó la instrucción de la causa y tendría pruebas suficientes para imputar a los efectivos de la Policía de Corrientes. Once son actualmente los sospechosos a quienes se investiga. La acusación sería, en principio, por la supuesta comisión del delito de abandono de persona seguido de muerte. Hasta ayer no había orden de detención, medida que reclamó la querella.

El titular de Fiscalía de Instrucción número 6, Gustavo Robineau, trabaja en la pesquisa para determinar la responsabilidad de cada policía. Los más comprometidos serían integrantes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada 1. El Juzgado de Instrucción número 3, a cargo de María Josefina González Cabañas, deberá evaluar los elementos de prueba reunidos por el Ministerio Público Fiscal y decidirá el futuro legal de los sospechosos. En declaraciones radiales, Robineau reiteró que “hubo un procedimiento irregular” por parte de la policía “tras la desaparición de Lautaro Rosé”.

“Se pudo saber que, en la noche del 7 de noviembre, el joven habría estado en inmediaciones de la Costanera Sur, debajo del Puente Manuel Belgrano. En un momento, se generó un incidente e intervino personal de la Policía de Corrientes, lo que derivó en un tumulto de personas, corridas y una persecución por la zona costera”, explicó.

En este marco, Lautaro junto a un menor de edad que lo acompañaba se arrojó a las aguas del río, en inmediaciones al antiguo predio del club Boca Unidos. Luego, el menor salió, pero Lautaro no. La familia denunció que el muchacho habría solicitado que lo ayuden a salir porque no sabía nadar y los efectivos no respondieron. El amigo de Lautaro fue demorado para ser conducido a una comisaría, situación que los efectivos no habrían asentado en sus informes. E investigan si omitieron dar aviso al 911 sobre lo acontecido en la zona ribereña.