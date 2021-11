El proyecto de pirotecnia cero en Corrientes obtuvo media sanción en Diputados. El diputado Javier Sáez se refirió al proyecto que busca velar por prohibir el uso y comercialización de fuegos artificiales en toda la provincia, debido a las consecuencias graves que trae a la salud de personas y animales. El diputado provincial, Javier Saez, habló sobre el proyecto de ley que busca imponer una tolerancia cero en cuanto a la comercialización y uso de pirotecnia de estruendo. La propuesta obtuvo este miércoles media sanción en la Cámara de Diputados.

“Este proyecto es algo que se viene trabajando hace bastante tiempo. Esta media sanción es la continuidad de un trabajo de insistencia y concientización”, explicó. “La pirotecnia deja secuelas en chicos y adultos con espectro autista o capacidad especiales. Hay un porcentaje enorme de gente que aún no entiende esto. Parece que hasta que no te toque no es importante”, agregó.