Por fin cambió el humor y se cortó la mala racha. Los Pumas venían de sufrir siete derrotas al hilo y encaraban a Italia para cortar la sequía, lo cual hicieron. Con un juego sólido, la Selección venció a la Azzurra por 37-16 en el segundo test de la gira europeo que termina el próximo sábado ante irlanda en Dublín.

Si había un rival que se podía pedir para terminar con las derrotas era Italia. Si bien el local en el Stadio Comunale Di Mongo es parte de la llamada elite, claramente es el peor equipo de ese grupo en Treviso. Los ahora dirigidos por el neozelandés Kieran Crawley venían de caer por 47 a 9 ante los All Blacks y este sábado encadenaron su 16a derrota al hilo. Ambos equipos promediaban un try por partido. Y ésa fue una buena noticia para el seleccionado, que apoyó cinco conquistas, dos menos de las que acumulaba en las últimas siete presentaciones (cinco en el Rugby Championship y dos ante Francia).

El resultado nunca estuvo en discusión ante un limitado equipo. En ese sentido, es cierto que Italia no tiene ideas ni elementos para llevar peligro, pero también que hay que estar sólido para ganarle. Los Pumas comenzaron a jugar de esa manera, con un firme scrum, mejor en el line y con una buena defensa. En esos ítem se apoyó.

En cuanto el ataque, sin conejos de la galera, la Selección comenzó a progresar con las patadas a cargar que el especialista en estas lides, Emiliano Boffelli, capturaba. Luego de que el fullback errara un penal, la fue a buscar al aire, le ganó a Matteo Minozzi y le sirvió el try a Marcos Kremer.

Veinte minutos más tarde, el equipo mostró su parte futbolera: luego de recuperar una pelota, primera Jero de la fuente y después Juan Martín González se la llevaron con el pie para que el tercera finalmente apoyara. Dos penales de Paolo Garbisi descontaron para el 17-6 al PT.

De entrada en el ST, tras otra pelota a buscar que le quedó al tucumano Mateo Carreras, la jugada siguió bien profunda y terminó con el try de Matías Moroni entrando por la otra punta, la izquierda. El gales Steve Varney (uno de los extranjeros de la Azzurra, igual que los argentinos Ignacio Brex e Iván Nemer) descontó con try y Garbisi sumó para el 16-24.

Hasta que Los Pumas pisaron nuevamente el acelerador y definieron con los tries de Santiago Cordero y Facundo Bosch, además de un penal de Nicolás Sánchez, quien sale como apertura suplente porque la 10 se la dan al cordobés Santiago Carreras.