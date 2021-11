La vicepresidenta Cristina Kirchner recibió el alta médica este sábado, dos días después de haber sido operada de una histerectomía. Fuentes médicas del Sanatorio Otamendi confirmaron que la exmandataria abandonó la institución minutos antes de las 11 y seguirá la recuperación en su casa.

La histerectomía cirugía a la que se sometió la ex mandataria nacional, consiste en el vaciamiento del sistema reproductivo. La operación estaba programada, no fue de urgencia y prevé una internación postoperatoria de entre tres y cinco días. Por eso la exmandataria no estará en el tramo final de la campaña previo a las elecciones del 14 de noviembre.

Cristina Kirchner partió de su departamento en Recoleta a las 6.34, con barbijo y anteojos negros. Se subió al auto que la trasladó al centro de salud, donde llegó menos de diez minutos después. Entró por el estacionamiento del sanatorio y desde las 8 se sometió a la operación que habría durado hasta las 9.55.