Era perseguido por la policía. Hallaron el cuerpo ahogado de Lautaro Rosé. Encontraron sin vida al jovencito que desapareció en el Río Paraná, donde se arrojó para no ser atrapado por policías que lo perseguían en la madrugada del domingo. La razzia ocurrió luego de incidentes entre un grupo de jóvenes debajo del Puente Belgrano. El cuerpo fue encontrado en el río por un grupo de malloneros en la zona del Barrio Virgen de los Dolores. El abogado de la familia de Lautaro, pide que actúen las fuerzas federales en la investigación. La policía correntina no brinda garantías. Hay dos recientes antecedentes. Kevin Candia fue ultimado a balazos en una revuelta carcelaria por grupos especiales en marzo de 2020. Mientras que Ezequiel Manchita García, fue golpeado hasta su muerte por penitenciarios en enero de este año. No existen ni detenidos, ni procesados por ambos homicidios.