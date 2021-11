En Goya habría ocurrido este aberrante hecho, donde investigan el supuesto abuso sexual a una mujer con Síndrome de Down. Se habría dado en un geriátrico de esa ciudad, donde una mujer de 42 años con Síndrome de Down, denunció ante sus cuidadores que fue violada. El principal sospechoso es un sobrino que la saca a pasear cotidianamente. La mujer denunció ante sus cuidadores que había sido abusada, por lo que la Fiscalía de Goya comenzó a investigar el hecho.

La señora se aloja en un hogar geriátrico cercano al acceso norte de la localidad. De allí fue retirada por un sobrino quien la cuidaba y retiraba habitualmente para pasear. Al volver al geriátrico la presunta víctima dio a entender que fue abusada. La Fiscalía, a cargo del doctor Francisco Arrué, investiga la participación del sobrino quien hasta el momento se mostró colaborador ante las consultas. No se descarta que las próximas horas esta persona sea convocada para declarar.