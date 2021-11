Habrá un encuentro de exjugadores e hinchas. El Deportivo Mandiyú recordará el ascenso a la Primera División en el barrio Popular. Será este jueves desde las 18:00 en la plaza de ese sector capitalino. Se confirmó la presencia de Horacio Attadía, Pablo Quiroga, Luis Ramos y varios de los correntinos que fueron parte del plantel campeón de la Primera B Nacional en 1988.

El plantel del Deportivo Mandiyú que se consagró campeón en la Primera B Nacional 1988 que logró el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino tendrá un homenaje este jueves 25 de noviembre en la plaza del barrio Popular de la capital correntina.

El agasajo, que surgió como una iniciativa de los exjugadores Walter Zacarías y Juan Céspedes con la coordinación de Walter López, se hará a partir de las 18:00, mientras que por la mañana habrá una conferencia de prensa, con sede a confirmar, con la presencia de los jugadores que lleguen desde otras provincias. Para recordar el histórico momento, confirmaron su presencia Horacio Attadía, Pablo Quiroga y Luis Ramos, además de los correntinos Walter Altamirano, Oscar Alfredo Urbina, Raúl Horacio Correa y Pablo Sixto Suárez, entre otros.

En el predio se instalará una pantalla gigante para recordar una parte de la campaña que terminó con el ascenso y los exjugadores compartirán sus vivencias del torneo que transcurrió hace 33 años. Habrá diferentes reconocimientos y se sortearán camisetas del Albo que tendrán la firma de los integrantes del plantel campeón que esté en Corrientes. “Queremos recordar lo que fue una gran hazaña con las voces de los propios protagonistas; que nos cuenten lo que recuerden de ese momento que quedó grabado en la memoria de todos los hinchas de Mandiyú”, comentó Zacarías.

“Será en la plaza del barrio Popular porque pensamos que es la cuna de los primeros jugadores de Mandiyú, cuando comenzó su carrera deportiva y eran prácticamente todos trabajadores de la Tipoití”, agregó el hoy entrenador de San Jorge de la ciudad de Corrientes. “Sabemos que Mandiyú hoy tiene cosas por resolver, pero esto está alejado de eso y por eso no hay invitación a los dirigentes, todos pueden concurrir, pero no hay avisos personales. No nos metemos en la política del club, solo queremos recordar ese momento y resaltar la mística que tiene la institución y sus socios”, concluyó.