En tres meses, la carne aumento más del 33% en Corrientes. Lo confirmaron los comerciantes del rubro durante una recorrida por el Mercado de Productos Frescos. Los carniceros no descartan nuevos incrementos para la semana que viene. Advierten dificultades para mantener los locales por la inestabilidad de los precios mayoristas y la escasa demanda.

El carnicero del Mercado de Productor Frescos, Hugo Lucena, comentó que “los aumentos comenzaron a mediados de agosto y, hasta ahora, tenemos un aumento del 33% aproximadamente”. Afirmó que “primero aumentan las pulpas que es lo que más se vende y el resto aumenta un poquito menos”. Del consumo del asado, Lucena describió que “el asado repuntó un poquito, porque se abrió un poco el tema de la pandemia, la venta era normal, no se vendía tanto, buscaba otros cortes la gente, quedó como algo casi de lujo”. De cómo está el negocio de la carne, Lucena sostuvo que “cuesta llevar adelante el negocio, los precios no son estables, la demanda tampoco, no es el mejor panorama”. Y señaló que “la gente compra lo justo y necesario, para el día, ya no hay compras grandes, se cuida mucho”.