Brian C., el menor que intentó asesinar a Daniel Brítez podría ser liberado en las próximas horas. Se trata de quien apuñaló al trabajador de radio LT7. Podría recuperar su libertad y hay polémica. El adolescente que intentó asesinar al periodista Brítez, podría recuperar su libertad. La causa podría quedar en la nada por ser inimputable pese a la gravedad del hecho.

El criminal que apuñaló al trabajador de prensa para robarle el teléfono tiene 15 años. Trascendió este miércoles que en pocos días podría ser liberado.

La causa está en manos de la jueza de Menores N°3 de Corrientes, Pierina Ramírez. La posible recuperación de la libertad del menor causó preocupación e indignación.

El violento episodio se registró en la mañana de este domingo 14 de noviembre. Brítez salió de su casa en el barrio Independencia para trabajar en las recientes elecciones.

En la esquina de Igarzábal y Argentina fue abordado por Brian C., de 15 años quien intentó robarle el teléfono. En ese momento le asestó una puñalada en la zona de la axila. El metal impactó de lleno contra una costilla y la terminó fracturando. Esto posibilitó que la herida y sus consecuencias no sean mucho más graves. Brítez fue trasladado al Hospital Escuela donde fue atendido. Este martes 16 fue dado de alta y regresó a su hogar.

Brian C., cuenta con frondoso prontuario criminal. Es un reconocido delincuente de la zona e integra una banda delictiva del asentamiento La Chola.

El ataque causó gran consternación en la comunidad correntina y puso en tela de juicio una vez más la edad de la imputabilidad. La jueza Pierina Ramírez interviene en la causa y se aguarda por su actuación en el caso.