Arsenal no le salió una y a Independiente le salieron todas. El Rojo goleó 3 a 0 a los de Sarandí, quienes parecieron arrancar mejor, con orden en defensa y picardía en ataque. Es más, a los pocos minutos de juego, Sosa tuvo que estirarse para desviar un remate de Facundo Kruspzky. Sin embargo, el tándem Soñora, Roa y Velasco empezó a conectar y el local terminó goleando.

El colombiano, muchas veces discutido, fue la manija en cada ataque, pero también le metió mucho sacrificio a la recuperación. De sus pies se armó una linda jugada por izquierda que terminó en el centro del área para que Soñora, un motorcito full time del medio, sacara un zurdazo de bolea imposible para Medina. Es cierto que el Rojo acomodó primero el resultado y después el juego. Pero a partir del 1-0 se hizo amo y señor del partido. Manejó la pelota y los tiempos, se plantó en campo rival y generó varias situaciones de peligro.

Encima, sobre el final del primer tiempo, otra vez apareció Roa para recuperar, trasladar y tocar. Velasco encaró y definió pero no pudo batir al arquero del Arse, algo que sí hizo el Chino Romero en el rebote.

Con la tranquilidad del resultado, los de Avellaneda salieron a jugar el segundo tiempo. Es cierto que entraron algo dormidos y otra vez Arsenal parecía estar cerca de Seba Sosa. Pero duró poco, porque otra vez aparecieron los pibes de Rojo: contra rápida con la conducción de Soñora, buena diagonal de Velasco y mejor definición de la jugada… El 10 enganchó con el taco ante la marca de Gariglio y remató para el 3-0.

No bajaron los brazos los de Sarandí, incluso mejoró su juego con los cambios. Principalmente con el ingreso del debutante Emiliano Viveros, pero no le alcanzó ni siquiera para romper el cero y evitar el rótulo de goleada.

Independiente ganó su segundo partido consecutivo en el futuro estadio Ricardo Bochini, sigue sacando pasaje para la Sudamericana y, si puede sostener la levantada, hasta se ilusiona con entrar a la Libertadores.