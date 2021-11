Santander Río. Indignante: el banco no le quiere recibir su dinero para pagar una deuda. Una mujer se mostró desesperada para pedir ayuda ya que la entidad bancaria no le aceptaba billetes de $100 pesos. La increíble excusa del banco. Un llamativo hecho ocurrió esta mañana en el Banco Santander Río ubicado por Hipólito Irigoyen al 1228. Una mujer tenía la intención de saldar su deuda, pero la entidad bancaria no le permitió pagar con billetes de $100. Desesperada, pidió ayuda: “Por tener una cierta cantidad de dinero en billetes bajos, de $100 pesos, el banco no me quiere cobrar mi cuenta, quiere que lo cambie en billete de mil. Fui al Banco de Corrientes por 9 de Julio y La Rioja, después a uno por San Lorenzo y nadie me puede cambiar”, señaló la señora que, por cuestiones de seguridad, no quiso decir su nombre. “Me siento impotente porque no pudo cambiar los billetes chicos a mayor valor para solucionar el problema y se me va a vencer la cuota. Desde las 7 estoy recorriendo los bancos”, comentó angustiada.

INCREÍBLE EXCUSA DEL BANCO

Según cuenta la mujer, la entidad bancaria le informó que “hay una ley que no les permite recibir un monto mayor de $80mil pesos en billete chicos”. La indignación es con los empleados del banco que “son un grupo de inútiles. Este país todos los días te pone un boludo en el camino, como no ven que es una soñera de edad que vive con angustia este tema”.

